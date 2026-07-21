Privatización de rutas: qué empresas se pelean por las concesiones y cuándo se conocerán los presupuestos

Este miércoles se abrirán las propuestas económicas para definir quiénes siguen con chances de administrar más de 3.900 kilómetros de rutas nacionales.

La gestión de los peajes será estatal pero administrado por un tercero.

La pelea por las rutas nacionales ya tiene a sus protagonistas confirmados; el Ministerio de Economía aprobó la precalificación de 22 oferentes que presentaron 50 propuestas para quedarse con alguno de los ocho corredores incluidos en la tercera etapa del proceso.

La actualización fue publicada en el Boletín Oficial como parte de la Resolución 1024/2026 que fijó la próxima parada de la licitación.

Los sobres que contienen los presupuestos de cada postulante para la privatización serán identificados a través del portal CONTRAR.AR a partir de las 9 de este miércoles 22 de julio, contemplando los tramos: Centro, Centro Norte, Mesopotámico, Noroeste, Litoral, Noreste, Chaco-Santa Fe y Cuyo, de la red federal de concesiones.

Los peajes de corredores nacionales aumentan un 200% desde el viernes. Foto: Prensa Gobierno de Córdoba ¿Qué empresas van por cada tramo de las rutas nacionales? El plan oficial apunta a trasladar al sector privado una parte de las tareas que cumple la empresa estatal Corredores Viales y prevé superar los 9.000 kilómetros de rutas concesionadas en distintos puntos del país.

Corredor por corredor, cada una de las empresas presentadas a competencia: