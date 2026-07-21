Privatización de rutas: qué empresas se pelean por las concesiones y cuándo se conocerán los presupuestos
Este miércoles se abrirán las propuestas económicas para definir quiénes siguen con chances de administrar más de 3.900 kilómetros de rutas nacionales.
La pelea por las rutas nacionales ya tiene a sus protagonistas confirmados; el Ministerio de Economía aprobó la precalificación de 22 oferentes que presentaron 50 propuestas para quedarse con alguno de los ocho corredores incluidos en la tercera etapa del proceso.
La actualización fue publicada en el Boletín Oficial como parte de la Resolución 1024/2026 que fijó la próxima parada de la licitación.
Los sobres que contienen los presupuestos de cada postulante para la privatización serán identificados a través del portal CONTRAR.AR a partir de las 9 de este miércoles 22 de julio, contemplando los tramos: Centro, Centro Norte, Mesopotámico, Noroeste, Litoral, Noreste, Chaco-Santa Fe y Cuyo, de la red federal de concesiones.
¿Qué empresas van por cada tramo de las rutas nacionales?
El plan oficial apunta a trasladar al sector privado una parte de las tareas que cumple la empresa estatal Corredores Viales y prevé superar los 9.000 kilómetros de rutas concesionadas en distintos puntos del país.
Corredor por corredor, cada una de las empresas presentadas a competencia:
Tramo Centro
- Rovial S.A., Obring S.A., José Eleuterio Pitón S.A. y Edeca S.A
- Afema S.A., Pablo Federico e Hijos S.A. y Guido Mogetta S.A
- Creditech S.A. y Plantel S.A
- CPC S.A
- Basaa S.A. y Cecosa S.A
- Autovía Construcciones y Servicios S.A. y Guigivan S.R.L
- José J. Chediack S.A.I.C.A. y Benito Roggio e Hijos S.A
Corredor Centro Norte
- CN Sapag S.A. y Víctor M. Contreras y Cía. S.A
- Inmac S.A., Tecnoedil S.A. Constructora y Rowing S.A
- Rovial S.A., Obring S.A., José Eleuterio Pitón S.A. y Edeca S.A
- IEB Construcciones S.A. y Trading MRG S.A.U
- Afema S.A., Pablo Federico e Hijos S.A. y Guido Mogetta S.A
- Lemiro Pablo Pietroboni S.A., Merco Vial S.A. y Frontera S.A
- Creditech S.A. y Plantel S.A
- CPC S.A
- José Cartellone Construcciones Civiles S.A
- Luciano Construcciones S.A
Tramo Mesopotámico
- IEB Construcciones S.A. y Trading MRG S.A.U
- CPC S.A
Corredor Noroeste
- Rovial S.A., Obring S.A., José Eleuterio Pitón S.A. y Edeca S.A
- IEB Construcciones S.A. y Trading MRG S.A.U
- Lemiro Pablo Pietroboni S.A., Merco Vial S.A. y Frontera S.A
- Paolini Hnos. S.A., Se.Mi. S.A., Constructora Dos Arroyos S.A. y C&E Construcciones S.A
- Basaa S.A. y Cecosa S.A
- Autovía Construcciones y Servicios S.A., Vapeu S.R.L. y Guigivan S.R.L
- Luciano Construcciones S.A
- Panedile Argentina S.A.I.C.F. e I., Supercemento S.A.I.C. y Eleprint S.A
Tramo Litoral
- Carlos E. Enriquez S.A. y Hormi S.A
- IEB Construcciones S.A. y Trading MRG S.A.U
- CPC S.A
- JCR S.A. y Néstor Julio Guerechet S.A
- Autovía Construcciones y Servicios S.A. y Guigivan S.R.L
- José Eleuterio Pitón S.A., Rovial S.A. y Obring S.A
Tramo Noroeste
- Carlos E. Enriquez S.A. y Hormi S.A
- Inmac S.A., Tecnoedil S.A. Constructora y Rowing S.A
- IEB Construcciones S.A. y Trading MRG S.A.U
- CPC S.A
- Basaa S.A. y Cecosa S.A
- JCR S.A. y Néstor Julio Guerechet S.A
- José Cartellone Construcciones Civiles S.A
- Panedile Argentina S.A.I.C.F. e I., Supercemento S.A.I.C. y Eleprint S.A
Corredor Chaco-Santa Fe
- CPC S.A
- José Eleuterio Pitón S.A., Rovial S.A. y Obring S.A
Tramo Cuyo
- IEB Construcciones S.A. y Trading MRG S.A.U
- CPC S.A
- José Cartellone Construcciones Civiles S.A. y Constructora San José S.R.L
- Laugero Construcciones S.A., Green S.A. y Corporación del Sur S.A