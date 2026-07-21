El Gobierno designó a Javier Lanari como director del Banco Nación tras renunciar a la secretaría de Comunicación
El Gobierno oficializó el nombramiento de Javier Lanari como director del Banco de la Nación. La designación fue publicada en el Boletín Oficial y el exsecretario de Comunicación reemplazará a Gonzalo Pascual para completar un mandato que se extenderá hasta 2028.
El Gobierno nacional designó a Javier Lanari como nuevo director del Banco de la Nación Argentina (BNA). La medida quedó oficializada este martes mediante el Decreto 618, publicado en el Boletín Oficial.
Lanari ocupará el lugar que dejó Gonzalo Pascual dentro del directorio de la entidad bancaria. El decreto, firmado por el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, lo designa al exsecretario de Comunicación y Prensa en este nuevo cargo "para completar un período de ley que vence el 4 de febrero de 2028".
¿Quién es Javier Lanari?
Javier Lanari es licenciado en Periodismo por la Universidad del Salvador (USAL). Se incorporó al Gobierno al comienzo de la gestión de Javier Milei como uno de los principales colaboradores de Manuel Adorni, cuando este se desempeñaba como vocero y estaba al frente de la Secretaría de Comunicación y Prensa.
Antes de ingresar a la función pública, ambos compartían un programa durante los fines de semana en Radio Rivadavia, vínculo que nació tras sus respectivas trayectorias en los medios de comunicación.
Cómo fue su paso por el Gobierno
Tras el ascenso de Manuel Adorni a la Jefatura de Gabinete, Lanari asumió como secretario de Comunicación y Prensa. Desde ese cargo fue la mano derecha de Manuel Adorni, y tuvo como principales funciones la relación con los periodistas y la administración de la sala de prensa de la Casa Rosada.
En junio presentó su renuncia a la Secretaría de Prensa, pocos días antes de que se confirmara la salida de Adorni. Posteriormente, Fabián Fernández quedó al frente del área.
También se oficializó la salida de Gonzalo Pascual
El mismo decreto de este martes formalizó la renuncia de Gonzalo Pascual como director del Banco Nación, con efecto desde el 31 de enero. Pascual, abogado egresado de la Universidad de Buenos Aires (UBA), había sido designado para integrar el directorio del Banco Nación el 5 de febrero de 2024.