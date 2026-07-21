Mendoza oficializó el sistema para aprobar proyectos de cannabis medicinal y cáñamo industrial

El Gobierno de Mendoza aprobó el sistema para evaluar y habilitar proyectos de investigación vinculados a cannabis medicinal y cáñamo industrial en la provincia. Este proceso se da tras la reglamentación de la ley que reconoce la investigación científica y el desarrollo tecnológico vinculados a estas industrias.

Mediante la Resolución 428 , publicada este martes en el Boletín Oficial, el Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial aprobó el procedimiento para la presentación, evaluación, aprobación, registro y control de proyectos de investigación científica, desarrollo tecnológico y aplicación productiva vinculados al cannabis medicinal y al cáñamo industrial.

Estos procesos se dan en el marco de la Ley provincial Nº 9.617 que habilitó el uso de estas plantas con fines medicinales e industriales.

En este sentido, la norma y su posterior reglamentación establecieron que era necesario un “marco procedimental claro que ordene la presentación de proyectos, homologue su contenido mínimo, garantice la calidad científica, asegure la trazabilidad y la bioseguridad de los materiales involucrados, respete los estándares éticos y permita un adecuado seguimiento por parte del Registro Provincial del Cannabis y Cáñamo Industrial”.

De esta manera, se avanzó con la creación de este procedimiento provincial integral, que define la estructura básica de los proyectos, los requisitos documentales, el proceso de evaluación técnica, las condiciones de aprobación, los mecanismos de registro y los instrumentos de fiscalización.

Las claves del procedimiento para investigar cannabis y cáñamo en Mendoza

El procedimiento aprobado por el Gobierno provincial comprende las etapas desde la formulación inicial del proyecto hasta la presentación final de resultados, con el fin de asegurar coherencia metodológica, cumplimiento normativo y resguardo sanitario.

Los proyectos podrán ser presentados por universidades públicas y privadas oficialmente reconocidas; organismos estatales de ciencia, tecnología e innovación; instituciones educativas, la Dirección General de Escuelas, Institutos de Educación Superior en el marco de proyectos educativos y de formación profesional autorizados; laboratorios y centros de investigación habilitados por autoridad sanitaria nacional; personas humanas o personas jurídicas debidamente constituidas que cuenten con convenios de colaboración científica con entidades académicas o tecnológicas reconocidas.

Los proyectos podrán estar orientados a la investigación de usos medicinales, terapéuticos, paliativos, veterinarios, nutricionales, cosméticos e industriales del cannabis y sus derivados.

ALF PONCE MERCADO / MDZ

También a la producción, elaboración y aprovechamiento de bioinsumos, fibras, biomateriales, materiales de construcción, bioplásticos y demás derivados provenientes del cáñamo industrial.

Asimismo, alcanza el desarrollo de nuevos productos, procesos, métodos, sistemas o tecnologías aplicadas al cultivo, propagación, fitomejoramiento, procesamiento, industrialización, trazabilidad, control de calidad, fiscalización, comercialización o utilización productiva del cannabis y del cáñamo.

La ejecución de actividades de investigación científica, académica o tecnológica, incluyendo ensayos, estudios, programas experimentales y proyectos de innovación interdisciplinaria.

La implementación de prácticas profesionalizantes, pasantías educativas, tecnicaturas, talleres de formación, capacitaciones técnicas, programas de enseñanza y demás actividades académicas o formativas, en articulación con universidades, institutos, centros de investigación e instituciones educativas o formativas oficialmente reconocidas.

Toda otra actividad lícita vinculada con la generación, aplicación, difusión y transferencia de conocimientos científicos, técnicos, productivos o industriales relacionados con el cannabis, el cáñamo industrial y sus derivados.

Los proyectos serán sometidos a un proceso de evaluación y una vez habilitados se inscribirán en el Registro Provincial de Cannabis y Cáñamo Industrial para su seguimiento.

En caso de incumplimento de las obligaciones establecidas se podrá revocar la autorización y establecer multas o suspensión total o parcial, temporal o definitiva de la plantación y el establecimiento.