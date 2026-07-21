El Gobierno recuperó un terreno fiscal en Uspallata que había vendido hace 35 años

El Gobierno de Mendoza recuperó un terreno fiscal ubicado en Uspallata que había sido adjudicado hace 35 años. A través de un decreto, el gobernador Alfredo Cornejo resolvió la desadjudicación por incumplimientos de las obligaciones asumidas al momento de la compra del inmueble.

Este martes se publicó en el Boletín Oficial el Decreto Nº 1105 mediante el cual el gobernador rescindió por incumplimientos el contrato de compraventa de una fracción de terreno de propiedad del Gobierno provincial que había sido adquirida en 1991 por Miguel Aldo Ibáñez.

Asimismo, dispuso la desadjudicación de este terreno fiscal ubicado en el distrito de Uspallata , en el departamento de Las Heras.

La propiedad corresponde a una fracción de terreno identificada como Lote Nº 1, de la Manzana “A” del Barrio Antiguo Hospital (hoy Villa Los Pinos). Se trata de inmueble parte de mayor extensión, constante de una superficie según título de 376,04 m2 y según la relacionada mensura de 343,83 m2 de propiedad de la Provincia de Mendoza.

El 17 de octubre de 1991 el Poder Ejecutivo adjudicó la venta de este inmueble ubicado en el entonces Barrio Antiguo Hospital en el marco de un contrato firmado por la Comisión Mendoza del Valle de Uspallata y el señor Miguel Aldo Ibáñez.

Las autoridades provinciales tomaron la decisión de desadjudicar al propietario y recuperar el terreno fiscal, tras detectar a partir de inspecciones algunos incumplimientos que estaban contemplados en el contrato de compra venta del inmueble.

Marcos Garcia / MDZ

Por qué el Gobierno recuperó el inmueble

La Cláusula Quinta del Compromiso de Compraventa y las obligaciones asumidas por el adjudicatario establecían como requisitos que debía residir en el lote adjudicado, la prohibición de transferir el inmueble sin previa autorización de la Provincia.

También asumía el adjudicatario el compromiso de mantener el predio en grado racional de productividad, construir una vivienda en el plazo de tres años a partir de la toma de posesión del inmueble -residir en el predio y trabajarlo personalmente - no dividir ni subdividir la unidad adjudicada.

Los inspectores constataron que el terreno estaba siendo ocupado por una mujer que le había comprado los derechos sobre el lote al señor Ibález en 1997, sin autorización de la provincia.

Asimismo, en 2005 se observó que el inmueble se encontraba alquilado a otro locatario desde hacía más de 8 años y que había sido adquirido por contrato de cesión de derechos por otra mujer.

A través del proceso administrativo, el Gobierno provincial determinó que el señor Ibáñez no refaccionó la vivienda ni habitó el inmueble, como establecía el compromiso para la adjudicación y terminó desprendiéndose de él sin autorización de la provincia.

En este sentido, el Ejecutivo resolvió la rescisión del contrato de compraventa, la desadjudicación del inmueble y la recuperación del terreno fiscal para la provincia.