Uspallata de blanco: la tormenta pintó el principal valle de la montaña
La nevada intensa llegó al valle de Uspallata, en Las Heras. Es el principal pueblo antes de llegar a alta montaña y no es tan habitual que nieve con intensidad. Las postales.
La tormenta histórica que afecta a la cordillera de los Andes cubrió de nieve gran parte de la zona. Y también dejó postales que no son tan habituales. Es lo que pasó en Uspallata, un valle en el que no es tan frecuente que nieve con intensidad.
La nevada pintó de blanco todo a la vera de la Ruta Nacional 7. Por la tormenta el Paso Internacional Cristo Redentor está cerrado y fueron evacuados turistas y trabajadores de la zona por la gravedad de la contingencia. Aún no hay precisiones sobre cuándo podría rehabilitarse el tránsito en la ruta.