Impactante choque entre dos camiones en la Ruta 7: hay tránsito reducido cerca de Uspallata

El choque se produjo a la altura del kilómetro 1.163. En el lugar trabajan efectivos de la Policía de Mendoza y de Gendarmería Nacional.

El choque se produjo en la zona de Ranchillos, antes de llegar a Uspallata.

Un choque entre dos camiones tuvo lugar este sábado a la altura del kilómetro 1.163 de la Ruta 7, en la zona de Ranchillos, antes de llegar a Uspallata. Cabe destacar que el siniestro no dejó personas lesionadas, aunque el tránsito permanece habilitado únicamente por media calzada mediante un sistema de bypass.

El accidente ocurrió en la mano con sentido Mendoza-Chile, donde trabajan efectivos de la Policía y de Gendarmería Nacional para ordenar la circulación y asistir en las tareas sobre la calzada.

Cómo fue el accidente De acuerdo con la información preliminar, un camión de origen mendocino que circulaba hacia Chile intentó realizar una maniobra de adelantamiento y cruzó la doble línea amarilla. En ese momento se encontró con un camión paraguayo que avanzaba en sentido contrario.

Para evitar una colisión frontal, el conductor del rodado argentino realizó una maniobra evasiva hacia la banquina, aunque igualmente ambos vehículos terminaron impactando sobre sus laterales derechos. A pesar de la violencia del choque, no hubo personas heridas.