Murió un joven de 20 años tras un violento choque en San Martín

Una tragedia ocurrió este sábado cuando un joven de 20 años murió a causa de un violento choque frontal en las intersección de Carril Montecaseros y Buenos Aires, en el departamento de San Martín .

El accidente involucró a un Peugeot 207 y un Volkswagen Voyage, los cuales circulaban en direcciones opuestas antes del siniestro. Las causas del impacto se encuentran bajo investigación.

La víctima fatal, identificada como Francisco Emanuel Ávila de 20 años, fue traslada por el Servicio de Emergencias Coordinado al hospital Perrupato, en donde se confirmó su fallecimiento

El conductor del Peugeot manifestó a las autoridades haber bebido alcohol antes del accidente, pero debido a su estado de salud fue imposible realizarle el test de alcoholemia en el lugar.

El choque se produjo en el departamento de San Martín.

La causa quedó a cargo de la Oficina Fiscal de San Martín, que investiga el hecho como homicidio culposo.

Otro accidente fatal en San Martín

Durante la noche del viernes también se registró el fallecimiento de un hombre tras volcar con su vehículo sobre el Carril Zapata, en Montecaseros, a poca distancia del siniestro entre los dos vehículos.

La causa quedó caratulada como averiguación de homicidio culposo, una medida habitual en este tipo de investigaciones, mientras la Justicia y los peritos intentan establecer las circunstancias que provocaron el siniestro vial.