Trágico accidente en Las Heras: un conductor chocó contra un árbol y murió en el acto

El hombre impactó contra un árbol en Las Heras y perdió la vida. El accidente ocurrió cerca del cruce de Eva Duarte y Capitán Vázquez, en Las Heras.

Un hombre murió la tarde de este lunes tras sufrir un grave accidente en Las Heras. La víctima perdió el dominio del automóvil que conducía y terminó impactando contra un árbol, lo que le provocó heridas letales. Hubo un importante operativo en la escena.

El siniestro ocurrió cerca de las 13.45 en la intersección de calles Eva Duarte Perón y Capitán Vázquez, hasta donde se desplazó personal policial tras un llamado al línea de emergencias 911.

De acuerdo con la información, el conductor circulaba en soledad, a bordo de un Ford Escort cuando, por motivos que son materia de investigación, perdió el control del rodado y colisionó contra un árbol ubicado a un costado de la calzada.

El conductor murió en el lugar Al arribar a la escena, profesionales del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) constataron que el automovilista había fallecido como consecuencia de las graves lesiones sufridas en el impacto.

En el lugar trabajaron efectivos de Policía Vial, personal de la jurisdicción y la Policía Científica, que desarrolló los peritajes pertinentes.