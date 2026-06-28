Accidente en Lavalle: Un motociclista alcoholizado chocó contra un auto

El accidente ocurrió en Villa Tulumaya cuando una motocicleta impactó contra un Chevrolet Corsa. El conductor de la moto dio positivo en el test de alcoholemia.

El conductor de la motocicleta y su acompañante resultaron heridos en el accidente. Foto: ALF PONCE MERCADO / MDZ

Un accidente vial ocurrido la noche del sábado en departamento de Lavalle dejó como saldo dos personas heridas luego de que una motocicleta impactará contra un auto que venia saliendo de un supermercado. El conductor del rodado menor dio positivo en el test de alcoholemia.

De acuerdo con información policial, el hecho se registró a las 20 en calle Doctor Moreno, frente a un supermercado de Villa Tulumaya, cuando se produjo una colisión entre una motocicleta Zanella 110 y un automóvil Chevrolet Corsa.

El violento impacto El conductor del automóvil intentaba salir del estacionamiento del comercio para incorporarse a la calle Doctor Moreno cuando, por razones que se investigan, no advirtió la circulación de la motocicleta, produciéndose el impacto.

Como consecuencia del choque, la moto quedó alojada debajo del paragolpes delantero del vehículo, lo que generó lesiones en sus ocupantes.

El conductor de la motocicleta, de 59 años, sufrió politraumatismos y fue sometido al test de alcoholemia, el cual arrojó un resultado de 0,81 gramos de alcohol por litro de sangre. En tanto, la acompañante, una mujer de 56 años, presentó lesiones leves y pérdida de conocimiento.