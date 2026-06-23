Circulaba en motocicleta, chocó con un auto y salió depedida hacia una acequia

Una motociclista de 35 años resultó gravemente herida durante la mañana de este martes luego de protagonizar un accidente de tránsito con un automóvil en Luján de Cuyo . La víctima impactó con el vehículo, salio despedida de la motocicleta y cayó dentro de una acequia.

De acuerdo con información policial, el hecho ocurrió a las 8 sobre calle Los Peralitos, frente al barrio El Nevado , donde personal policial fue desplazado tras un llamado que alertaba sobre una colisión entre una motocicleta y un vehículo particular .

Al arribar al lugar, los efectivos constataron que el siniestro involucró a una motocicleta Corven 110 cc y un automóvil Peugeot 208 conducido por una mujer de 55 años.

Las primeras actuaciones indicaron que el Peugeot circulaba en sentido oeste por calle Los Peralitos y, al intentar ingresar al barrio El Nevado, colisionó con la motocicleta.

Como consecuencia del impacto, la conductora del rodado menor salió despedida y cayó dentro de una acequia ubicada a un costado de la calzada.

Personal de Bomberos Voluntarios de Luján de Cuyo fue el primero en asistir a la víctima hasta la llegada de los profesionales del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC).

Tras ser examinada, los médicos le diagnosticaron una fractura en la pierna izquierda y dispusieron su traslado a un centro asistencial para recibir una atención más compleja.

Por disposición de la Oficina Fiscal Luján de Cuyo, en el lugar trabajó Policía Científica y se realizaron los dosajes de alcohol correspondientes a ambas conductoras para avanzar con la investigación de la mecánica del accidente.