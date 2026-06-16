Detuvieron a un hombre mientras circulaba en una motocicleta con pedido de secuestro
La motocicleta registraba un pedido de secuestro por robo agravado, además de irregularidades en la patente que no coincidía con el rodado.
Un hombre de 39 años fue detenido la tarde del lunes en Maipú luego de ser sorprendido circulando en una motocicleta que registraba pedido de secuestro vigente por una causa de robo agravado. El rodado también presentaba daños e irregularidades en la chapa patente.
De acuerdo con información policial, el procedimiento se realizó a las 17 en un puesto de control fijo ubicado sobre Ruta Provincial 50 y calle Lisandro de la Torre, donde efectivos policiales advirtieron el paso de una motocicleta Honda Wave que circulaba sin luces.
La patente no coincidía con el rodado
Al inspeccionar el vehículo, los uniformados detectaron irregularidades en la chapa patente, que se encontraba colocada de manera invertida y no coincidía con el modelo de la motocicleta.
Tras consultar con personal de Automotores, se estableció que el dominio pertenecía a una motocicleta Zanella ZB 110 cc y no al rodado controlado.
Posteriormente, mediante la verificación del número de motor, los investigadores confirmaron que la motocicleta registraba un pedido de secuestro vigente por robo agravado desde enero de 2024.
Además, la motocicleta presentaba daños en el tambor de la gaveta y un sistema alternativo de traba de manubrio, indicios que quedaron incorporados a la investigación.