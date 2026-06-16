Detuvieron a un hombre mientras circulaba en una motocicleta con pedido de secuestro

La motocicleta registraba un pedido de secuestro por robo agravado, además de irregularidades en la patente que no coincidía con el rodado.

La motocicleta en donde circulaba el sospechoso fue secuestrada tras confirmarse que presentaba irregularidades y un pedido de secuestro vigente.

Un hombre de 39 años fue detenido la tarde del lunes en Maipú luego de ser sorprendido circulando en una motocicleta que registraba pedido de secuestro vigente por una causa de robo agravado. El rodado también presentaba daños e irregularidades en la chapa patente.

De acuerdo con información policial, el procedimiento se realizó a las 17 en un puesto de control fijo ubicado sobre Ruta Provincial 50 y calle Lisandro de la Torre, donde efectivos policiales advirtieron el paso de una motocicleta Honda Wave que circulaba sin luces.

La patente no coincidía con el rodado Al inspeccionar el vehículo, los uniformados detectaron irregularidades en la chapa patente, que se encontraba colocada de manera invertida y no coincidía con el modelo de la motocicleta.

Tras consultar con personal de Automotores, se estableció que el dominio pertenecía a una motocicleta Zanella ZB 110 cc y no al rodado controlado.

Detenido moto robada El hombre fue detenido mientras circulaba en el rodado que presentaba pedido de secuestro desde 2024. Posteriormente, mediante la verificación del número de motor, los investigadores confirmaron que la motocicleta registraba un pedido de secuestro vigente por robo agravado desde enero de 2024.