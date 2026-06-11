Las Heras: intentó escapar de la policía y cayó con una moto robada, cocaína y papeles falsificados

El hombre intentó escapar cuando fue interceptado por la Policía en Las Heras. Llevaba una motocicleta con pedido, documentación apócrifa y dosis de cocaína.

El sospechoso fue detenido por efectivos tras una breve persecución en Las Heras.

Un hombre de 34 años fue detenido en Las Heras luego de ser sorprendido circulando en una motocicleta robada, con documentación presuntamente falsificada y envoltorios de cocaína entre sus pertenencias.

De acuerdo con información policial, el procedimiento se realizó a las 16 en inmediaciones de calles Paso Hondo y Chacón, cuando efectivos policiales detectaron una moto que circulaba sin dominio colocado. Al intentar identificar al conductor, este trató de darse a la fuga, aunque fue alcanzado y reducido por los uniformados.

Circulaba en una moto robada Durante el control, los policías advirtieron irregularidades en la tarjeta de identificación vehicular exhibida por el sospechoso. Posteriormente, personal especializado de Automotores verificó que el motor instalado en el rodado pertenecía a una motocicleta que registraba pedido de secuestro en una causa por hurto agravado.

Además, durante el palpado preventivo, los efectivos secuestraron 11 envoltorios que contenían cocaína.