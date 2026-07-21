Misterio en Las Heras: abandonaron un auto con casi medio kilo de "pipazo", la droga que genera preocupación
El auto abandonado en Las Heras, tenía una bolsa repleta de "pipazo", la nueva droga que comenzó a inundar las calles del país y preocupa a las autoridades.
El misterioso hallazgo de un auto abandonado en plena vía pública de Las Heras condujo este lunes al hallazgo de casi medio kilo de "pipazo". Se trata de una nueva droga que comenzó a inundar las calles del país y genera preocupación entre las autoridades. Asimismo, se secuestró un arma tumbera, pero nada se sabe sobre los ocupantes.
Fuentes policiales relataron que todo comenzó alrededor de la 1 del citado día cuando personal de la Unidad Especial de Patrullaje (UEP) fue desplazado hacia el cruce de calles Videla Castillo y Sguazzini, ya que se tomó conocimiento sobre un Citroën C3 gris en estado de abandono, con una rueda delantera caída en el interior de una acequia.
Por las características del hallazgo, las autoridades estimaban que los ocupantes estaban de algo o alguien y que se accidentaron, por lo que debieron descender rápida e inesperadamente. Incluso, una de las puertas del rodado había quedado abierta.
Lo cierto es que, al registrar el interior del automóvil, los uniformados se sorprendieron al encontrar un arma tumbera, cargada con un cartucho, bajo el asiento del conductor.
Asimismo, debajo de la butaca del acompañante los funcionarios dieron con una bolsa de grandes dimensiones, que en el interior tenía 478,13 gramos de una sustancia blanquecina similar a la cocaína. Por eso, le dieron inmediato aviso a la Policía Contra el Narcotráfico (PCN), cuyo personal se desplazó la Comisaría 36°.
Qué es el "pipazo"
En esa dependencia se practicó el narcotest, el cual arrojó un resultado inconcluso. Por eso, los detectives especializados en casos narcocriminalidad, establecieron que se trataba de "pipazo", la sustancia formada por cocaína de baja calidad, pasta base y otros químicos para ser vendida a bajos precios y se consume fumándola.
Por lo general, es consumida en pipas improvisadas, por eso su nombre, y es conocido en otras provincias como el "nuevo paco” o "droga sucia”, por su alto nivel de impurezas. De acuerdo con descripciones de toxicólogas y de equipos de salud, el "pipazo" es terriblemente adictivo y provoca daños graves en pocos meses.
El dato llamativo sobre el vehículo
En tanto, al verificar el dominio del vehículo abandonado, se constató que estaba registrado en la provincia de Santa Fe. Mientras que, de la entrevista a un testigo surgió que fueron dos sujetos los que bajaron del rodado y huyeron, dejándolo en la vía pública.
Por eso, por disposición de la Oficina Fiscal Las Heras N°2, en la escena trabajó personal de la Policía Científica, con el objetivo de obtener huellas o rastros genéticos que conduzcan a los responsables.