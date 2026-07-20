Las Heras: un colectivo terminó incrustado en un socavón

El hecho se registró durante la tarde del domingo en el barrio Amtaga de Las Heras. No se registraron heridos.

Un socavón en una calle de Las Heras provocó el hundimiento de un colectivo de la línea 900.

El domingo por la tarde, mientras todas las miradas estaban puestas en lo que pasaba en la final del mundial que disputaban la Selección argentina y la de España, un hecho generó preocupación en el barrio Amtaga de Las Heras cuando un colectivo se hundió en un socavón.

El hundimiento del colectivo en Las Heras Durante horas de la tarde del domingo, un colectivo de la línea 900 terminó incrustado en medio de la calzada de una calle del barrio Amtaga. Según detallaron vecinos del lugar, el hecho se produjo debido a una pérdida de agua, lo que derivó en que se produjera un socavón.