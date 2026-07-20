Tres hombres terminaron detenidos tras robar a una vidriería en Las Heras

Los sospechosos fueron sorprendidos y detenidos mientras embalaban las herramientas y otros elementos sustraídos. La Policía recuperó la totalidad del botín.

Tres hombres fueron detenidos durante la madrugada luego de ingresar a robar a una vidriería ubicada en Las Heras. Los sospechosos fueron localizados a pocos metros del comercio cuando preparaban los objetos sustraídos para escapar.

De acuerdo con información policial, el hecho ocurrió a las 3 en un local situado sobre calle Juan Domingo Perón al 50. Tras un llamado a la línea de emergencia 911, efectivos policiales llegaron al lugar y entrevistaron al propietario, quien denunció que los delincuentes habían violentado la puerta de ingreso y escapado con herramientas, prendas de vestir y otros elementos hacia un pasillo sobre calle Islas Malvinas.

Fueron detenidos a pocos metros Con los datos aportados, los uniformados desplegaron un patrullaje por la zona y encontraron a los tres sospechosos mientras embalaban el botín. En el procedimiento fueron detenidos y se recuperó la totalidad de los elementos robados, que posteriormente fueron reconocidos por la víctima.