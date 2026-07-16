Ya son 5 los detenidos por el brutal ataque en patota a un adolescente en Carlos Paz

La investigación por la brutal agresión que dejó gravemente herido a Santiago Herrero, el adolescente de 15 años atacado en la madrugada del jueves pasado en Villa Carlos Paz , sumó en las últimas horas dos nuevos detenidos . Con estas incorporaciones, ya son cinco las personas imputadas en la causa por el delito de homicidio en grado de tentativa.

Los nuevos arrestados son un joven mayor de edad y un adolescente de 16 años, señalado por los investigadores como el presunto autor del botellazo que le provocó a Santiago un severo traumatismo de cráneo y una conmoción cerebral. La lesión obligó a una intervención quirúrgica de urgencia en el Hospital de Urgencias de la ciudad de Córdoba, donde permanece internado.

El violento episodio ocurrió en la esquina de avenida Cárcano y Sargento Cabral, a pocas cuadras del centro de Villa Carlos Paz. Según la investigación judicial, el ataque fue protagonizado por un grupo de jóvenes y la Justicia continúa reconstruyendo la secuencia de los hechos para determinar el grado de participación de cada uno de los involucrados.

Con las últimas detenciones, dos de los acusados son mayores de edad y permanecen alojados en la Unidad de Contención del Aprehendido (UCA), mientras que los tres menores quedaron a disposición del Juzgado Penal Juvenil y fueron trasladados al Complejo Esperanza.

Fuentes vinculadas a la causa indicaron que continúan los procedimientos para reunir nuevas pruebas , tomar declaraciones testimoniales y analizar registros que permitan esclarecer cómo se produjo la agresión y establecer las responsabilidades individuales de cada imputado.

Evolución favorable del adolescente

Mientras avanza la investigación, el estado de salud de Santiago Herrero presenta señales alentadoras. Su madre, María Laura Tamagnone, informó que el adolescente permanece estable y que los médicos evalúan retirarle la asistencia respiratoria en los próximos días.

Según explicó, Santiago no presentó fiebre, responde favorablemente a la medicación y tolera la alimentación enteral. Además, la denominada "prueba de fuga" arrojó resultados positivos, lo que indica una disminución de la inflamación en la vía aérea y abre la posibilidad de intentar nuevamente la extubación.

El equipo médico decidió reducir la sedación de manera progresiva para evitar complicaciones como las registradas en un intento anterior. Por el momento, los profesionales descartaron la necesidad de realizar una nueva tomografía y continúan monitoreando su evolución mediante controles neurológicos permanentes.

En un mensaje cargado de emoción, la madre contó que pudo hacerle escuchar audios enviados por familiares y amigos durante la reducción de la sedación, con la esperanza de que Santiago despierte y continúe evolucionando favorablemente.