Brutal agresión a un adolescente en Villa Carlos Paz: lucha por su vida y buscan a los agresores

Un adolescente de 15 años permanece internado en estado crítico luego de haber sido víctima de una brutal agresión ocurrida el jueves por la noche en pleno centro de Villa Carlos Paz . Santiago Herrero sufrió un severo traumatismo de cráneo y fue sometido a una compleja intervención quirúrgica en el Hospital de Urgencias de Córdoba, donde continúa con pronóstico reservado.

El episodio se produjo en la intersección de avenida Cárcano y Sargento Cabral de la ciudad turística. Tras el ataque, el joven fue asistido inicialmente en el Hospital Municipal Gumersindo Sayago y, debido a la gravedad de las lesiones, derivado de urgencia a la capital provincial.

La madre del adolescente, María Laura, aseguró al portal local Carlos Paz Vivo! que lo sucedido "no fue una pelea entre chicos", sino una agresión premeditada. Según su relato, Santiago fue sorprendido por detrás, golpeado hasta caer al suelo y luego atacado con patadas por varias personas.

La mujer también sostuvo que uno de los agresores le arrojó una botella de vidrio que impactó directamente sobre la cabeza de su hijo, provocándole una fractura con hundimiento de cráneo. "Le hundieron el hueso y después siguieron golpeándolo cuando ya estaba tirado en el piso", expresó.

De acuerdo con el parte médico que recibió la familia, el golpe produjo una fisura cerebral y varios coágulos de sangre. Durante la cirugía, los profesionales extrajeron el hematoma de mayor tamaño, descomprimieron el cerebro y reconstruyeron la zona afectada. Las próximas 48 horas posteriores a la intervención fueron señaladas como determinantes para evaluar su evolución.

La madre explicó además que, en un primer momento, la gravedad de la lesión pasó inadvertida porque el fuerte hematoma simulaba un simple golpe. Sin embargo, quienes estaban con Santiago advirtieron que el cráneo presentaba un hundimiento.

Otro de los adolescentes que se encontraba con la víctima también habría sido golpeado durante el ataque y manifestó su intención de declarar ante la Justicia.

Investigación y búsqueda de los responsables

La investigación quedó a cargo de la Fiscalía de Instrucción de Villa Carlos Paz, que trabaja para identificar a los responsables de la agresión. Hasta el momento no se informó sobre personas detenidas ni imputadas por el hecho.

Mientras tanto, familiares, amigos y vecinos impulsaron una cadena de oración por la recuperación del joven. "Tenemos que esperar el próximo parte médico. Confiamos en que Santi es fuerte y va a salir adelante", expresó su madre, quien además manifestó preocupación por la violencia atribuida al grupo de agresores y pidió que el caso no quede impune.