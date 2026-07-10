Con un fuerte pedido de justicia, familiares, amigos, compañeros y vecinos de Jessica Benítez Barbudes realizan este viernes por la tarde en el barrio porteño de Belgrano una marcha para reclamar la aparición de la joven de 18 años, de quien no se tienen noticias desde el pasado martes 7 de julio.

La concentración comenzó alrededor de las 15.30 frente al Colegio Julio Argentino Roca, establecimiento al que la adolescente debía asistir el día de su desaparición. La convocatoria surgió ante la falta de avances públicos en la investigación y con el objetivo de mantener visible la búsqueda de la joven.

Está previsto que, durante la marcha, los manifestantes recorran las inmediaciones del establecimiento educativo con pancartas y fotografías de Jessica, mientras exigían mayores esfuerzos para dar con su paradero. La familia pidió además que cualquier persona que pueda aportar información se comunique de inmediato con las autoridades.

La madre de la joven, Fanny, explicó que la decisión de convocar a la movilización se tomó porque, a cuatro días de la desaparición, todavía no habían recibido noticias concretas sobre el destino de su hija.

Jessica fue vista por última vez el martes por la tarde, luego de salir de su domicilio rumbo al colegio.

Juan Mateo Aberastain

El último contacto con su madre ocurrió cerca de las 18.26 y, al no regresar a su casa, la familia radicó una denuncia por averiguación de paradero en la Comisaría Vecinal 13C.

En el marco de la investigación, este jueves surgió un dato que abrió una nueva línea de búsqueda: una persona aseguró haber visto a la joven en la localidad bonaerense de Don Bosco. Sin embargo, hasta el momento esa información no pudo ser corroborada y no permitió localizarla.

Realizan una marcha en Belgrano por la aparición de Jessica Benítez Barbudes. Juan Mateo Aberastain

La causa quedó en manos de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°4, mientras que la División Búsqueda de Personas de la Policía de la Ciudad coordina las tareas para intentar reconstruir los últimos movimientos de Jessica.

Los investigadores también aguardan el análisis del teléfono celular de la joven, con la expectativa de obtener datos sobre su ubicación mediante el GPS o sus últimas comunicaciones. A ello se suma otro elemento que llamó la atención de los pesquisas: tras su desaparición, las redes sociales de Jessica quedaron inactivas o fueron eliminadas.

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De acuerdo con lo informado por la familia, la joven atravesaba una situación de vulnerabilidad emocional y había protagonizado recientemente un intento de suicidio, un antecedente que incrementó la preocupación y llevó a las autoridades a intensificar la búsqueda.

Mientras la investigación continúa, la familia insistió en que no dejará de reclamar hasta encontrar a Jessica y agradeció el acompañamiento de los vecinos que participaron de la movilización para mantener vigente el pedido de aparición con vida.

Realizan una marcha en Belgrano por la aparición de Jessica Benítez Barbudes. Juan Mateo Aberastain

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