Continúa la búsqueda: el relato de la madre de Jessica y los datos de la investigación
La joven desapareció tras ir al colegio en Belgrano. La joven borró sus redes sociales y su madre teme por su delicado estado de salud.
Jessica Benítez Barbudes, una joven de 18 años, es buscada intensamente tras desaparecer el pasado martes luego de salir hacia su colegio en el barrio porteño de Belgrano. Mientras Fany, su madre, compartió detalles sobre sus últimas horas, la investigación suma factores de extrema preocupación relacionados con la salud mental de la adolescente y su actividad en redes sociales.
Qué dijo la madre de la joven desaparecida
En diálogo con Crónica, Fany relató que el martes Jessica se dirigió al colegio con total normalidad. "No estaba molesta ese día, se fue contenta y no había nada que yo sospechara", afirmó la mujer, quien incluso le había sugerido que se quedara en casa por ser feriado largo y el día del partido de la Selección Argentina.
El último contacto directo entre ambas ocurrió a las 18.26 de ese mismo martes a través del celular. Desde entonces, Jessica no regresó a su hogar y su teléfono permanece apagado, una conducta inusual en ella, ya que, según su madre "siempre avisa y nunca apaga el teléfono".
Lo que agrava la urgencia de la búsqueda son los antecedentes de la joven. Según las fuentes judiciales, Jessica padece de trastorno límite de personalidad y recientemente había protagonizado un intento de suicidio.
A este cuadro se suma un dato inquietante: tras su desaparición, todas sus redes sociales fueron eliminadas.Fany reveló que recientemente descubrió que su hija mantenía conversaciones con extraños por Instagram, pero le resultaba imposible supervisarlas porque Jessica borraba todo el contenido de forma inmediata.
"Creo que me ocultó algo igual que a sus compañeros", confesó la madre, visiblemente angustiada.
Otras pistas y los detalles de la investigación
Por otro lado, compañeros de colegio mencionaron que Jessica tenía intenciones de ir a esa zona tras salir de clase. Además, una mujer se comunicó con la familia asegurando haber visto a Jessica en Wilde el miércoles por la noche, afirmando incluso que la acompañó hasta la estación.
Actualmente, la División Búsqueda de Personas de la Policía de la Ciudad y la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°4 coordinan las tareas de localización. Los investigadores aguardan la orden para intervenir el teléfono de la joven y rastrear su ubicación mediante el GPS.