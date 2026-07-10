Continúa la búsqueda: el relato de la madre de Jessica y los datos de la investigación

Jessica Benítez Barbudes , una joven de 18 años, es buscada intensamente tras desaparecer el pasado martes luego de salir hacia su colegio en el barrio porteño de Belgrano . Mientras Fany, su madre, compartió detalles sobre sus últimas horas, la investigación suma factores de extrema preocupación relacionados con la salud mental de la adolescente y su actividad en redes sociales.

En diálogo con Crónica, Fany relató que el martes Jessica se dirigió al colegio con total normalidad. "No estaba molesta ese día, se fue contenta y no había nada que yo sospechara", afirmó la mujer, quien incluso le había sugerido que se quedara en casa por ser feriado largo y el día del partido de la Selección Argentina.

El último contacto directo entre ambas ocurrió a las 18.26 de ese mismo martes a través del celular. Desde entonces, Jessica no regresó a su hogar y su teléfono permanece apagado, una conducta inusual en ella, ya que, según su madre "siempre avisa y nunca apaga el teléfono".

Lo que agrava la urgencia de la búsqueda son los antecedentes de la joven. Según las fuentes judiciales, Jessica padece de trastorno límite de personalidad y recientemente había protagonizado un intento de suicidio .

A este cuadro se suma un dato inquietante: tras su desaparición, todas sus redes sociales fueron eliminadas .Fany reveló que recientemente descubrió que su hija mantenía conversaciones con extraños por Instagram , pero le resultaba imposible supervisarlas porque Jessica borraba todo el contenido de forma inmediata.

"Creo que me ocultó algo igual que a sus compañeros", confesó la madre, visiblemente angustiada.

Otras pistas y los detalles de la investigación

Por otro lado, compañeros de colegio mencionaron que Jessica tenía intenciones de ir a esa zona tras salir de clase. Además, una mujer se comunicó con la familia asegurando haber visto a Jessica en Wilde el miércoles por la noche, afirmando incluso que la acompañó hasta la estación.

Actualmente, la División Búsqueda de Personas de la Policía de la Ciudad y la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°4 coordinan las tareas de localización. Los investigadores aguardan la orden para intervenir el teléfono de la joven y rastrear su ubicación mediante el GPS.