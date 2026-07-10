Chocó un minibus que transportaba menores de edad en Córdoba: murieron dos personas
El suceso ocurrió este jueves por la tarde en la Ruta Provincial 4, entre La Carlota y el acceso a Huanchilla, provincia de Córdoba.
Córdoba se encuentra conmocionada luego de un trágico choque que tuvo lugar en la Ruta Provincial 4, protagonizado por un auto y un minibus que transportaba menores de edad que volvían de un partido de fútbol. Debido a la colisión, dos personas fallecieron y hay 16 heridos.
El suceso ocurrió este jueves por la tarde, pasadas las 17 hs, en la Ruta Provincial 4, entre La Carlota y el acceso a Huanchilla. Allí, el vehículo particular y el mini colectivo chocaron de frente, por circunstancias que todavía son analizadas.
Choque en Ruta Provincial 4: murieron dos personas
Según se informó, una vez que llegaron al lugar, los Bomberos Voluntarios de La Carlota confirmaron la muerte de un hombre y una mujer, ambos mayores de edad, quienes viajaban en el auto.
En el minibus viajaban menores, de entre 9 y 12 años, que regresaban de disputar un partido en Río Cuarto. Se informó que 16 niñas debieron ser atendidas por golpes o traumatismos, pero ninguna se encuentra en grave estado.
Se realizaron las pericias correspondientes con el objetivo de revelar cómo sucedió el accidente fatal.