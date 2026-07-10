Chocó un minibus que transportaba menores de edad en Córdoba: murieron dos personas

El suceso ocurrió este jueves por la tarde en la Ruta Provincial 4, entre La Carlota y el acceso a Huanchilla, provincia de Córdoba.

El suceso ocurrió este jueves por la tarde en la Ruta Provincial 4.

Córdoba se encuentra conmocionada luego de un trágico choque que tuvo lugar en la Ruta Provincial 4, protagonizado por un auto y un minibus que transportaba menores de edad que volvían de un partido de fútbol. Debido a la colisión, dos personas fallecieron y hay 16 heridos.

El suceso ocurrió este jueves por la tarde, pasadas las 17 hs, en la Ruta Provincial 4, entre La Carlota y el acceso a Huanchilla. Allí, el vehículo particular y el mini colectivo chocaron de frente, por circunstancias que todavía son analizadas.

Choque en Ruta Provincial 4: murieron dos personas Según se informó, una vez que llegaron al lugar, los Bomberos Voluntarios de La Carlota confirmaron la muerte de un hombre y una mujer, ambos mayores de edad, quienes viajaban en el auto.

En el minibus viajaban menores, de entre 9 y 12 años, que regresaban de disputar un partido en Río Cuarto. Se informó que 16 niñas debieron ser atendidas por golpes o traumatismos, pero ninguna se encuentra en grave estado.