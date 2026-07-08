Agostina Vega cumpliría 15 años: el desgarrador video que compartió su papá

Se supo que la familia paterna de Agostina Vega realizará este miércoles una misa para recordarla en el día de su cumpleaños.

Agostina Vega, la adolescente víctima de femicidio en la ciudad de Córdoba, cumpliría 15 años este miércoles. En el medio de la conmoción por su asesinato y la investigación que tiene a Claudio Barrelier como principal sospechoso, el padre de la joven, Gabriel Vega, compartió un video para recordarla.

Se trata de un material, de casi cinco minutos, que junta muchas fotos de Agostina, desde que era bebé hasta su adolescencia. “Tus 15 años siempre serán recordados”, dice el video al comienzo.

Mirá el desgarrador video que compartió el padre de Agostina Vega por sus 15 años En el cierre del video, pidió deferencia en todos los planos: “En la búsqueda de la justicia, la verdad es el primer paso, pero el respeto por el otro es el camino completo. Justicia por Agostina”.

Por otro lado, se supo que la familia paterna de la adolescente realizará este miércoles una misa para recordarla en su cumpleaños. Respecto a la familia materna, hasta el momento no tienen esperado hacer alguna conmemoración.