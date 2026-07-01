Dictan prisión preventiva para Claudio Barrelier, la dueña del Ford Ka y Osvaldo Fasseta por el caso Agostina Vega

La investigación por el femicidio de Agostina Vega , la adolescente de 14 años asesinada en mayo pasado en la ciudad de Córdoba, dio un nuevo paso judicial este miércoles luego de que el fiscal Raúl Garzón resolviera dictar la prisión preventiva para tres de los principales acusados del caso.

La medida alcanza a Claudio Barrelier , señalado como presunto autor del crimen, y también a Osvaldo Fassetta y Soledad Andreani , quienes continuarán detenidos acusados de haber participado en maniobras de encubrimiento posteriores al hecho.

Con esta decisión, la fiscalía consideró que existen elementos de prueba suficientes para sostener las imputaciones y garantizar que los sospechosos permanezcan privados de la libertad mientras avanza el proceso judicial hacia el juicio oral y público.

Barrelier , un exempleado municipal, enfrenta la acusación más grave del expediente: abuso sexual con acceso carnal en concurso real con homicidio triplemente calificado por alevosía, criminis causae y mediar violencia de género , figura esta última que encuadra el hecho como femicidio .

En caso de ser encontrado culpable durante el debate oral, la única pena posible sería la prisión perpetua.

La hipótesis del femicidio de Agostina Vega

Según la hipótesis de la fiscalía, el acusado habría engañado a la adolescente para que se dirigiera hasta su vivienda de barrio Cofico bajo el pretexto de colaborar en una supuesta sorpresa destinada a la madre de la joven.

La reconstrucción judicial sostiene que, una vez en el inmueble, Agostina fue víctima de un abuso sexual y posteriormente asesinada. La autopsia determinó que la muerte ocurrió alrededor de la 1 de la madrugada del 24 de mayo.

La acusación incorpora el agravante de alevosía al considerar que la víctima se encontraba en una situación de absoluta indefensión. A ello se suma la figura de criminis causae, debido a que el homicidio habría sido cometido para ocultar el delito sexual previo.

Durante la investigación, los pesquisas reconstruyeron las aproximadamente 36 horas transcurridas entre el ingreso de la adolescente a la vivienda y el hallazgo de su cuerpo en un descampado de barrio Ampliación Ferreyra.

Para ello resultaron claves los registros de cámaras de seguridad, las pericias y el análisis de comunicaciones telefónicas.

Prisión preventiva para tres imputados

Pese a la contundencia de la acusación, Barrelier negó cualquier participación en el crimen al momento de prestar declaración indagatoria.

La resolución judicial también alcanzó a Fassetta y Andreani, aunque bajo una imputación distinta vinculada al encubrimiento agravado. De acuerdo con la investigación, Fassetta habría mantenido reiterados contactos con el principal acusado mientras familiares, vecinos y efectivos policiales buscaban desesperadamente a la adolescente desaparecida.

La fiscalía además sostiene que intentó orientar las sospechas hacia un menor de 15 años y que mantuvo informado a Barrelier sobre el avance de la pesquisa.

Respecto de Andreani, la acusación señala que habría facilitado su vehículo para el traslado del cuerpo hasta el lugar donde finalmente fue encontrado. Ambos rechazaron las imputaciones y aseguraron desconocer lo ocurrido, aunque el fiscal entendió que los elementos incorporados al expediente justifican que continúen detenidos.

Melisa, querellante particular

En paralelo, la causa sumó formalmente a Melisa Heredia, madre de Agostina, como querellante particular. La mujer se incorpora así a la representación que ya ejercían los abuelos maternos de la adolescente y el padre de la víctima.

Mientras tanto, la situación procesal de Marianela Palmero, pareja de Barrelier, todavía no fue definida. Aunque permanece detenida e imputada por encubrimiento agravado, la fiscalía aún no resolvió su prisión preventiva debido a que restan medidas procesales y su declaración indagatoria.

Los investigadores intentan determinar el grado de conocimiento que tuvo sobre lo ocurrido dentro de la vivienda y si participó de alguna manera en las acciones posteriores al crimen.

La causa, sin embargo, continúa abierta y no se descartan nuevas imputaciones. En la vivienda donde ocurrió el hecho convivían otras personas y la fiscalía analiza si pudieron haber tenido algún conocimiento sobre lo sucedido durante las horas en que Agostina permaneció allí.

Con las prisiones preventivas ya dictadas, el expediente quedó prácticamente encaminado hacia la Cámara del Crimen, donde un tribunal deberá establecer las responsabilidades penales de los acusados en uno de los casos que mayor conmoción generó en Córdoba en los últimos años.