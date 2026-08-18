Cómo siguen los sobrevivientes del trágico accidente que dejó tres muertos en la Ruta 60

A dos días del fatal accidente que dejó a tres muertos en la Ruta 60 , tres de las víctimas que sobrevivieron a la colisión continúan internadas en distintos hospitales de Mendoza , mientras sus familias esperan novedades sobre su evolución. Martín Tillar, Ariadna Tillar y Florencia Bettalemmi son los tres heridos de gravedad que permanecen internados tras el siniestro.

Los tres fueron trasladados a distintos centros asistenciales después del choque frontal entre la T-Cross y el Peugeot 504 , ocurrido alrededor de las 20 del domingo. En la camioneta también viajaban Rosario y Juana Maso , de 19 y 20 años , quienes fueron trasladadas al Hospital Central y murieron el lunes. En tanto, Oscar Fernandez Mercau , conductor del Peugeot 504 , falleció mientras era llevado a ese mismo centro asistencial.

Martín Tillar , de 42 años y conductor de la Volkswagen T-Cross , permanece internado en el Hospital Lagomaggiore y continúa en grave estado de salud.

Tillar viajaba por la Ruta 60 en dirección al oeste junto a su pareja, su hermana y sus dos sobrinas cuando se produjo el violento impacto contra el Peugeot 504 conducido por Fernández Mercau. El hombre fue trasladado luego del accidente al centro asistencial, donde permanece bajo atención médica debido a las lesiones sufridas en el choque.

Ariadna Tillar , de 54 años, madre de Rosario y Juana y hermana Martín Tillar , el conductor de la T-Cross, continúa internada en el Hospital Perrupato de San Martín.

Martín Tillar, Ariadna Tillar y Florencia Bettalemmi son los tres sobrevivientes del trágico accidente.

La mujer ha mostrado algunas mejoras, aunque su estado continúa siendo delicado y permanece bajo atención médica mientras se recupera de las lesiones provocadas por el accidente. Ariadna viajaba junto a sus hijas, su hermano y la pareja de este al momento del choque.

Por otro lado, Florencia Bettalemmi, de 42 años y pareja de Martín Tillar, permanece internada en el Hospital El Carmen, en Godoy Cruz.

Bettalemmi, es la sobreviviente que presenta la evolución más favorable entre los ocupantes de la T-Cross. En principio, ya no tendría riesgo de muerte y continúa bajo observación médica.

La muerte de las dos hermanas

Tras el choque, Rosario Maso debió ser trasladada de urgencia en el helicóptero Halcón 3 desde el Hospital Perrupato hasta el Hospital Central, debido a la gravedad de su cuadro. Su hermana Juana también fue derivada al mismo centro asistencial en ambulancia.

Rosario y Juana Masó, hijas de Ariadna Tillar y víctimas del fatal accidente.

Ambas permanecieron internadas en grave estado y fueron sometidas a intervenciones médicas, pero murieron durante la tarde y la noche del lunes en el Hospital Central.

Con sus fallecimientos, el accidente ocurrido en la Ruta 60 elevó a tres el número de víctimas fatales.

Oscar Chacha Fernández Mercau, el árbitro sanmartiniano que falleció tras el siniestro. Foto: Facebook

La tercera víctima fue Oscar Mercau quien era el conductor de Peugeot 504. Fue rescatado del vehículo, pero murío en una ambulancia mientras era trasladado en estado crítico.

Mientras tanto, la familia de las jóvenes atraviesa el duelo por la pérdida de las hermanas y aguarda la evolución de los otros tres sobrevivientes, que permanecen internados en distintos centros asistenciales de Mendoza.

Cómo ocurrió el accidente en la Ruta 60

El siniestro ocurrió la noche del domingo alrededor de las 20.30, cuando Martín Tillar circulaba por la Ruta 60 hacia el oeste a bordo de una Volkswagen T-Cross. En el vehículo también viajaban Bettalemmi, su hermana Ariadna y sus sobrinas Rosario y Juana Maso.

De acuerdo con el testimonio de una persona que presenció el hecho, Tillar habría intentado sobrepasar a otro vehículo que circulaba en la misma dirección y, durante esa maniobra, terminó impactando de frente contra un Peugeot 504 conducido por Oscar Mercau.

Oscar Aníbal “Chacha” Fernández Mercau, era un reconocido árbitro de fútbol de Tres Porteñas, San Martín. El hombre fue rescatado del interior del Peugeot en estado crítico y murió mientras era trasladado en una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) hacia el Hospital Central.