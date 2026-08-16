Un hombre murió tras un violento choque frontal en Maipú

Un hombre murió y otras cinco personas resultaron heridas luego de un violento choque frontal ocurrido este domingo por la noche en la Ruta 60 , en Maipú. El siniestro involucró a un Peugeot 504 y una Volkswagen CrossFox y obligó a desplegar un importante operativo de emergencia.

El hecho ocurrió cerca de las 20:40, a aproximadamente un kilómetro al oeste de la Variante de Palmira. De acuerdo con el reporte policial, el Peugeot 504 habría ingresado a la ruta desde un callejón público y, por causas que todavía se investigan, terminó impactando contra la Volkswagen CrossFox, que circulaba por la Ruta 60.

Como consecuencia del impacto, los seis ocupantes de ambos vehículos sufrieron distintas lesiones. El conductor del Peugeot fue trasladado de urgencia al Hospital Central, donde minutos después se informaría su deceso.

En cuanto a los ocupantes de la CrossFox, cabe resaltar que eran cinco sus ocupantes, resultando todos ellos heridos con distintas lesiones. El conductor fue llevado al Hospital El Carmen, mientras que los cuatro acompañantes fueron derivados a los hospitales Perrupato y Central para recibir asistencia médica.

Cabe resaltar que una de las mujeres heridas se encontraba en grave estado, por lo que se dispuso el traslado del helicóptero Halcón 3 hasta el Hospital Perrupato para llevarla posteriormente al Hospital Central.

El estado de los autos tras el violento choque.

El operativo tras el choque

Debido a la violencia del impacto, en el lugar trabajaron efectivos de la Policía Vial, personal de la Comisaría 61°, Tránsito Municipal, Bomberos Voluntarios y equipos del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC).

Los equipos de emergencia realizaron tareas de rescate y asistencia a los heridos, mientras que se implementaron cortes preventivos en los accesos a la Ruta 60 y la Variante de Palmira.

Además, los bomberos debieron intervenir por un derrame de combustible provocado por la colisión.

La investigación quedó bajo la órbita de la Justicia, que deberá determinar las circunstancias en las que se produjo el choque. El expediente fue encuadrado inicialmente como homicidio culposo.