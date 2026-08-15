El sentido mensaje para el joven que murió en un accidente cuando regresaba del velorio de su hermana

Francisco Gómez falleció tras un accidente ocurrido en la autovía 19, a la altura de Josefina, cerca del límite entre Santa Fe y Córdoba. Viajaba junto a su padre y su hermano.

Francisco Gómez, de 29 años, murió este jueves por la tarde tras un accidente en la autovía 19, cuando el Citroën Basalt en el que viajaba junto a su padre y su hermano impactó contra un camión cargado con garrafas de gas. El siniestro ocurrió a la altura de Josefina, cerca del límite entre las provincias de Santa Fe y Córdoba, sobre la mano de la autovía que conduce hacia Córdoba.

El joven regresaba junto a su familia después de haber asistido al velorio de su hermana. Según informaron medios locales, Francisco viajaba con su padre, Luis Gómez, y su hermano, Diego Gómez. Los tres habían ido a despedir a una hija de Luis y emprendían el regreso hacia Córdoba cuando se produjo el choque. Las circunstancias en las que ocurrió el accidente todavía son materia de investigación.

Cómo fue el accidente en la autovía 19 El camión involucrado en el choque era conducido por un hombre oriundo de Frontera y transportaba garrafas de gas. Javier Díaz, jefe de Bomberos de Frontera, fue uno de los integrantes del operativo que asistió a la familia después del accidente. En diálogo con FM Sol, de Río Tercero, contó que fueron alertados cerca de las 17 sobre el siniestro.

"Salió una dotación con ocho bomberos", relató Díaz. Al llegar al lugar, los rescatistas encontraron que un vehículo menor había impactado contra la parte posterior de un camión. El jefe de Bomberos explicó que, por la diferencia entre ambos vehículos, las consecuencias más graves recayeron sobre los ocupantes del automóvil.

El choque dejó a Francisco Gómez como víctima fatal. Además, su padre terminó internado en terapia intensiva, mientras que el conductor sufrió lesiones leves.