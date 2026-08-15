Dos choques contra camiones dejaron dos muertos en la Ruta 19 en Santa Fe: uno venía del velorio de su hermana

Dos personas murieron e n dos choques que ocurrieron con nueve horas de diferencia sobre la Ruta Nacional 19, en Santa Fe. Los dos hechos tuvieron como característica común que las víctimas eran cordobesas, viajaban como acompañantes y los vehículos en los que se trasladaban chocaron contra camiones de carga.

El primer siniestro ocurrió el jueves después de las 17 , a la altura de l kilómetro 118 de la autovía , en el tramo que conecta Santa Fe con San Francisco. Por motivos que todavía se investigan, un automóvil Citroën impactó contra un camión que transportaba garrafas de gas.

En el vehículo viajaban Luis Gómez junto a sus hijos Diego y Francisco . Este último tenía 29 años y murió como consecuencia de las heridas que sufrió en el choque . Su hermano estaba al volante, mientras que la víctima ocupaba el asiento del acompañante. La familia regresaba de un velorio correspondiente a una hija de Luis .

Tras el impacto, los tres ocupantes del automóvil recibieron asistencia. Diego sufrió heridas, mientras que su padre fue trasladado al Hospital de San Francisco, donde permaneció internado en observación y fuera de peligro.

El segundo accidente ocurrió durante la madrugada del viernes, en el kilómetro 122 de la misma ruta , dentro de la jurisdicción de Josefina, cerca de San Francisco y del límite entre Córdoba y Santa Fe.

En este caso, una camioneta Chevrolet S10 chocó contra la parte trasera de un camión que transportaba cereales. Ambos vehículos circulaban en sentido oeste-este cuando, por circunstancias que deberán establecer las pericias, la camioneta impactó contra el sector trasero izquierdo del acoplado.

La camioneta trasladaba a cuatro personas. Una mujer que viajaba en el asiento delantero del acompañante murió como consecuencia del impacto.

El aviso a los servicios de emergencia llegó después de las 2. Los Bomberos Voluntarios de Frontera acudieron al lugar para asistir a los ocupantes y trabajar sobre la camioneta involucrada.

Ocho bomberos participaron durante varias horas de las tareas desplegadas tras el choque. También intervinieron efectivos de la Guardia Provincial, integrantes de la Policía Científica, personal de medicina policial y trabajadores de Corredores Viales.

Luego de la intervención del fiscal de turno, se ordenaron las actuaciones correspondientes para establecer las circunstancias de ambos accidentes. Los peritajes deberán determinar, entre otros aspectos, la mecánica de los impactos y las condiciones en las que circulaban los vehículos.

En el segundo caso, además, la circulación permaneció afectada mientras los equipos de emergencia y los peritos trabajaron sobre la calzada. Una vez finalizadas las tareas, el tránsito quedó completamente liberado.