Red de venta de drogas: cuatro detenidos tras meses de investigación en San Rafael

La Policía Contra el Narcotráfico (PCN) realizó una serie de allanamientos en San Rafael , los cuales dejaron un saldo de cuatro detenidos y el secuestro de diversos elementos de interés para la investigación, la cual se desarrolla hace aproximadamente cinco meses sobre una estructura familiar presuntamente dedicada a la comercialización de drogas .

Los procedimientos se realizaron este jueves en varios domicilios de Isla del Río Diamante, con intervención de la Sede Fiscal Descentralizada San Rafael de la Justicia Federal. Las tareas investigativas permitieron identificar distintos roles y lugares vinculados a la maniobra. De acuerdo con la pesquisa, algunos de los inmuebles eran utilizados como puntos de venta, mientras que otro funcionaba como lugar de guarda de sustancias y un tercero estaba relacionado con su presunta provisión.

Como resultado de los cuatro allanamientos, cuatro personas quedaron detenidas —una de ellas bajo modalidad domiciliaria— y la Justicia solicitó la detención de un quinto investigado.

Durante las medidas, los efectivos secuestraron aproximadamente 300 gramos de cocaína, distribuidos en distintos envoltorios. La mayor cantidad fue encontrada en uno de los domicilios señalado por la investigación como lugar de almacenamiento, donde había 242 gramos de la sustancia y dos balanzas de precisión.

Además, se incautó cannabis sativa en distintas presentaciones -cogollos, plantas y más de 300 semillas-, junto con elementos utilizados para el fraccionamiento.

Los procedimientos permitieron secuestrar además más de $700.000 y más de 900 dólares, teléfonos celulares, una memoria USB, anotaciones y cuadernos que serán incorporados a la investigación.

En uno de los inmuebles, la Policía encontró también una escopeta calibre 16, un revólver calibre 38 y municiones. Por este hallazgo se dio intervención a la Justicia provincial y trabajó la Policía Científica.

Ministerio de Seguridad

La investigación de una red de venta de drogas que derivó en los allanamientos

La investigación permitió avanzar sobre distintos domicilios que, según la pesquisa, cumplían funciones específicas dentro de la presunta estructura.

En uno de los puntos de venta fue detenida una mujer de 45 años que cumplía prisión domiciliaria por comercio de estupefacientes. En el lugar se encontraron dosis de cocaína y cannabis, dinero y teléfonos celulares.

En otro de los domicilios fueron detenidos un hombre de 57 años y una mujer de 21, mientras que, en el cuarto procedimiento, otra mujer, de 54 años, quedó imputada y detenida bajo modalidad domiciliaria.

Ministerio de Seguridad

Por su parte, un hombre de 26 años vinculado al inmueble donde se encontró la mayor cantidad de cocaína no estaba presente durante el allanamiento. A partir de las pruebas reunidas, la Fiscalía Federal solicitó al Juzgado Federal su detención.

Todos los elementos secuestrados quedaron a disposición de la Justicia Federal, que continuará con las medidas correspondientes en la causa por infracción a la Ley 23737.