Detuvieron a un joven "viudo negro": contactaba mujeres por una app de citas, las ataba y les robaba

El sospechoso tiene 28 años y fue arrestado luego de un allanamiento. La Justicia investiga al menos tres hechos ocurridos en el barrio porteño de Retiro.

La Policía de la Ciudad detuvo este lunes en la localidad bonaerense de Mariano Acosta, partido de Merlo, a un joven de 28 años acusado de cometer robos bajo la modalidad conocida como "viudo negro". La captura fue el resultado de una investigación que incluyó el análisis de cámaras de seguridad, el seguimiento de una cuenta asociada a una billetera virtual y tareas de vigilancia realizadas por los investigadores.

Según informaron fuentes policiales, el detenido fue identificado como Gastón Servín Sánchez. La causa quedó radicada en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 35, que analiza si el imputado podría estar relacionado con otros hechos similares.

Cómo operaba el presunto viudo negro Las víctimas declararon que habían conocido al sospechoso mediante una aplicación de citas. A través del chat de esa plataforma o de otro servicio de mensajería se pactaban encuentros en un departamento ubicado sobre Suipacha al 900, en el barrio de Retiro, a pocas cuadras de Plaza San Martín. Una vez dentro de la vivienda, el joven presuntamente las amenazaba con un cuchillo que ocultaba en una mochila, las ataba y luego les robaba dinero, pertenencias y otros objetos de valor. Finalmente, escapaba.

El departamento donde Servín Sánchez asaltaba a sus víctimas La denuncia que permitió identificarlo La investigación comenzó tras la denuncia presentada por una de las víctimas, quien aportó datos sobre el aspecto físico del acusado, la ropa que vestía y un número de teléfono celular utilizado durante el contacto previo al encuentro.

Con esa información, los investigadores lograron vincular al sospechoso con una cuenta de una billetera virtual. Además, revisaron imágenes de cámaras de seguridad públicas y privadas de la zona de Retiro para reconstruir el recorrido que realizó después de los robos.