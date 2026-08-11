Intentaron asaltar a un hombre, huyeron y fueron detenidas con armas blancas y un revolver

La víctima se resistió al asalto y las sospechosas escaparon. Las encontraron poco después y secuestraron armas blancas y un revólver.

noticiasTres jóvenes fueron detenidas durante la noche del lunes en Capital luego de un intento de asalto a un hombre que caminaba por la vía pública. Durante el procedimiento también fueron secuestradas dos armas blancas y un revólver.

De acuerdo con información policial, el hecho ocurrió a las 00 en la zona de calle 9 de Julio y Las Heras. La víctima, de 29 años, denunció que había sido interceptada por tres mujeres que la amenazaron con un elemento punzante para quitarle sus pertenencias.

Ante la resistencia del hombre, las sospechosas desistieron del robo y escaparon del lugar.

Secuestraron armas El rápido despliegue permitió localizar a las tres jóvenes, de 15, 17 y 20 años. Durante el procedimiento se secuestraron dos armas blancas y un revólver calibre .22 marca Jaguar, que tenía tres cartuchos en el tambor.