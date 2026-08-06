Tres menores de edad asaltaron a un hombre con un martillo y le robaron la bicicleta en Las Heras

Los sospechosos, tres menores de edad, cayeron tras el asalto en Las Heras. Les secuestraron el martillo empleado para amenazar a la víctima del robo.

Tres menores fueron aprehendidos este miércoles luego de asaltar con un martillo a un hombre para robarle su bicicleta en El Challao, Las Heras. Los sospechosos escaparon con el rodado sustraído, pero fueron interceptados poco después por efectivos policiales, quienes les secuestraron el arma blanca presuntamente empleada en el hecho de inseguridad.

El ilícito se produjo cuando un hombre caminaba por calle Regalado Olguín y, al pasar por el ingreso al barrio Villa Catalina, fue sorprendido por tres individuos.

De acuerdo con el relato de la víctima, los asaltantes lo amenazaron con un martillo y, de esa manera, le robaron su bicicleta Venzo rodado 29 de color negro. Tras apoderarse del vehículo, escaparon en dirección al barrio 8 de Abril.

El operativo para atrapar a los autores del asalto Después de que las autoridades tomaron conocimiento sobre el hecho, y a partir de las características aportadas por el denunciante, efectivos de la Unidad Especial de Patrullaje Las Heras (UEP) recorrieron las barriadas aledañas en busca de los presuntos autores.

Las tareas permitieron a los uniformados localizar a los tres sospechosos en el interior del barrio 23 de Febrero y procedieron a su aprehensión. Al identificarlos, constataron que los sindicados asaltantes eran menores de edad.