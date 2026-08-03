Persecución por los techos, disparos y captura: así cayó otro acusado por los asaltos por la app de citas gay

La investigación contra la banda delictiva dedicada a perpetrar asaltos y violentos secuestros a usuarios de una conocida app de citas gay, sumó este lunes un nuevo capítulo. En San Roque, Maipú , policías atraparon a uno de los presuntos miembros de la gavilla tras una intensa persecución por los techos de las viviendas de la zona.

Se trata de Ernesto David López Agüero , de 37 años, quien se encontraba con pedido de captura por uno de los expedientes que lidera el fiscal de Robos, Hurtos Agravados y Sustracción de Automotores Galdo Andreoni . Por eso, quedó a disposición del representante del Ministerio Público Fiscal ( MPF ) y en las próximas horas se resolverá su situación procesal.

De esa forma, se transformó en el tercer detenido que suma la pesquisa contra la organización delictiva apuntada por dos asaltos a través de engaños por la aplicación Grindr y uno a un delivery de Pedidos Ya . Asimismo, recientemente se sumó un cuarto hecho mediante la modalidad entradera , el cual había sido previamente revelado por MDZ .

Básicamente, el modus operandi consistía en citar a las víctimas o interceptarlas en la vía pública para privarlas de su libertad y amenazarlas mediante armas blancas o de fuego. De esa manera, tomaban poder de los celulares de los denunciantes y accedían a sus cuentas bancarias para vaciarlas.

Justamente, las transferencias que se realizaron desde las cuentas de las víctimas fueron la clave de la investigación, ya que, en su mayoría, estuvieron dirigidas las parejas de los presuntos autores de los atracos. Fue mediante las identidades de las destinatarias del dinero que se logró identificar a los primeros sospechosos y así encaminar la pesquisa.

Persecución y detención en San Roque

La captura de López Agüero se produjo alrededor de las 16 cuando personal de la Subcomisaría Lara fue desplazado hacia la zona de calle Lamadrid, en el citado distrito maipucino, tras recepcionar un llamado anónimo que alertó sobre un sujeto armado que subió a un colectivo escolar.

Inmediatamente, los efectivos de la dependencia ubicada sobre la Ruta 50 salieron en busca del ómnibus para tratar de interceptar al sospechoso, quien, de acuerdo con la descripción del testigo, vestía buzo negro y gris y una visera negra y verde flúor.

Con esos datos, se logró localizar al individuo cuando descendía del micro en calle Pablo Loos, acompañado por una mujer y varios niños. Acto seguido, el hombre dobló por calle Marcos Flores, donde los funcionarios se le pusieron a la par y le dieron la voz de alto policía, ya que advirtieron que se trataba del presunto coautor de los asaltos cometidos a mediados de julio.

López Agüero tras ser detenido este lunes en Maipú. MDZ.

Pero, lejos de hacer caso a la orden policial, el sospechoso empujó a uno de los uniformados y salió corriendo en dirección al oeste, dando inicio a una persecución a pie. Seguidamente, le sujeto dobló por calle Cirilo Guevara hacia el norte, donde pateó la puerta de un domicilio e ingresó, atravesando la propiedad y saliendo hacia el patió.

De esa manera, se trepó al techo de la propiedad y continuó la huída por la parte superior de las viviendas de ese sector. Con colaboración de los vecinos, dos de los policías subieron a los techos y siguieron a López Agüero, realizando disparos intimidatorios con arma larga, hasta que descendió al patio de otra casa.

Del interior de la vivienda salieron dos adultos mayores, en estado de conmoción por la situación, y permitieron el ingreso de los efectivos. Así las cosas, localizaron al sindicado asaltante escondido detrás del placard de una habitación.

Una vez aprehendido el sospechoso, se constató que se trataba de López Agüero, quien presentaba un pedido de captura vigente por uno de los asaltos denunciados por usuarios de Grindr a mediados del mes pasado.

Asaltos y secuestros a través de la app de citas gay

El primero de los casos revelados por MDZ se registró alrededor de las 19 cuando una mujer se comunicó con la línea de emergencias 911 y alertó que un amigo suyo fue privado de la libertad por ladrones, quienes lo acababan de dejar en un descampado cerca del centro del departamento de San Martín.

Personal de la Comisaría 12° se desplazó hasta el lugar donde se encontraba la llamante y su amigo, quienes brindaron un relato del hecho. Al parecer, la víctima, de 35 años, tomó contacto horas antes con un hombre a través de Grindr, la app de citas mayormente orientada al público homosexual más utilizada en todo el mundo.

Posteriormente, fue citado a calle Lamadrid, a unos 600 u 800 metros hacia norte del Acceso Este. Hasta allí se dirigió a bordo de la camioneta Peugeot 2008 blanca que le facilitó su amiga. Pero, cuando llegó hasta el lugar, fue sorprendido por tres individuos.

Los maleantes le colocaron dos cuchillos en el cuello y luego lo introdujero en el baúl de la camioneta. Tras eso, lo amenazaron y exigieron que desbloqueara su celular, obligándolo a hacer llamadas a sus contactos para pedirles transferencias de dinero.

Así, se comunicaron con la propietaria de la camioneta y su amigo, bajo presión de los delincuentes, le pidió que le transfiriera 250.000 pesos. A los cinco minutos, volvieron a contactarla para que les enviara otros $250.000 y eso despertó las sospechas en la mujer.

Fue allí cuando advirtió que su amigo estaba en problemas y le recordó que su vehículo tiene sistema de GPS, dándole a entender que iba a verificar la ubicación y llamar al 911.

En ese instante, uno de los delincuentes tomó el celular y le habló a la mujer, advirtiéndole que no volvería a ver a su amigo con vida si no enviaba el dinero. Tras eso, finalizaron la llamada y se dirigieron hacia San Martín, donde abandonaron la camioneta con la víctima maniatada en el interior. Tras algunos minutos, el hombre logró zafarse y fue hasta el lugar de trabajo de su amiga, que estaba a pocos metros.

De acuerdo con la denuncia, los ladrones se llevaron un iPhone 14 Pro Max, una campera North Face verde, un smartwatch Samsung, una valija con ropa y maquillaje, un iPad, muestras médicas, la rueda de auxilio de la camioneta, una pantalla del estereo del vehículo y transfirieron $70.000 por Mercado Pago, detallaron las fuentes del hecho.

Horas más tarde ese mismo día, cerca de las 22, un hombre, de 57 años y domiciliado en Godoy Cruz, llegó hasta calle Lamadrid Norte, en la misma zona donde secuestraron a la otra víctima.

Aparentemente, manejó hasta ese lugar para conocer a un joven llamado Uriel, quien lo contactó en la app Grindr. Cuando llegó, el joven subió a su camioneta Chevrolet Tracker gris, pero a los pocos minutos llegaron tres sujetos con guantes y capuchas, que los amenazaron con un cuchillo.

Seguidamente, los maleantes hicieron descender a ambos del rodado y sólo abordaron al dueño del vehículo, a quien le quitarlon las zapatillas, lo cargaron por la fuerza al baúl y también le obligaron a desbloquear el celular para realizar una transferencia de $2.900.000 que tenía en su cuenta bancaria.

Una vez que obtuvieron el dinero, los ladrones lo trasladaron hasta la Lateral Sur del Acceso Este, en el cruce con Lamadrid, y lo dejaron allí dentro de su camioneta, para luego darse a la fuga a pie.

Más allá de que los malvivientes se alzaron con el dinero y también se llevaron el celular Motorola y las zapatillas Puma de la víctima, olvidaron dentro del vehículo el cuchillo que utilizaron durante el asalto.