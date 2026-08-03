Cobraba estacionamiento de manera agresiva en la Ciudad de Mendoza y sin permiso: era buscado por la Justicia

Un cuidacoches fue detenido este fin de semana en pleno centro de Mendoza. Había sido denunciado por exigir dinero a conductores.

Personal de Preventores actuó en el hecho donde fue detenido un cuidacoches. (Imagen ilustrativa)

Un cuidacoches fue detenido durante el fin de semana acusado de cobrar estacionamiento de manera ilegal y agresiva en Ciudad de Mendoza. El sospechoso fue localizado luego de una alerta enviada a Ojos en Alerta y, al identificarlo, constataron que tenía una medida pendiente con la Justicia.

El episodio se registró en la esquina de Perú y Espejo, donde un testigo advirtió la situación y envió un mensaje al sistema municipal para denunciar el comportamiento del hombre.

A partir del aviso, operadores del Centro de Operaciones y Videovigilancia ubicaron al sospechoso mediante las cámaras y enviaron preventores hasta el lugar.

Era buscado por la Justicia Una vez en la esquina señalada, los agentes identificaron al cuidacoches y consultaron sus antecedentes. Fue entonces cuando constataron que registraba una medida judicial pendiente, aunque no se precisó qué tipo de requerimiento pesaba sobre él.

Posteriormente arribó personal de la Policía de Mendoza, que concretó su aprehensión y lo trasladó hasta la Comisaría 33ª, donde quedó a disposición de la Justicia.