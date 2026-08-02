Un incendio destruyó una vivienda en Ciudad: una explosión habría iniciado el fuego

Policías y bomberos lograron sofocar un incendio desatado en una vivienda en Ciudad. La explosión de un artefacto habría sido el origen de las llamas.

El incendio se habría originado por la explosión de un artefacto.

Momentos de tensión se vivieron durante la noche del sábado cuando personal de Bomberos y de la Policía de Mendoza trabajaron en la sofocación de un brutal incendio que destruyó por completo una vivienda en el asentamiento Difunta Correa, de la Ciudad de Mendoza.

Según la información suministrada, un llamado al 911 cerca de las 22hs informó acerca de la presencia de fuego en una vivienda y alertando sobre el riesgo de que las llamas se propaguen hacia los inmuebles linderos.

Al llegar al lugar, personal policial constató lo ocurrido y trabajo de manera conjunta con Bomberos, logrando sofocar y realizar las tareas de enfriamiento correspondientes. Debido a la ferocidad de las llamas, se registraron pérdidas totales en la vivienda.

El incendio comenzó por la explosión de un artefacto. La explosión de un artefacto habría comenzado el incendio Según manifestó el propietario, al regresar de realizar compras escuchó una explosión proveniente de un artefacto y, luego de eso, se inició el fuego en la vivienda. Afortunadamente, no se registraron personas lesionadas en el incidente.