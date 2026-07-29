"Perdí todo": un influencer mendocino mostró y contó entre lágrimas cómo le prendieron fuego su auto

Un fuerte incendio ocurrido durante la madrugada de este miércoles en Las Heras cambió por completo la vida de un influencer mendocino. El creador de contenido Mariano Otálora Sebastian ( @mariannnn.fit ) despertó sobresaltado tras escuchar una fuerte explosión . Al salir, encontró su auto envuelto en llamas y, según denunció, el fuego incluso alcanzó parte de su casa.

Conmocionado por lo sucedido, el hombre decidió compartir un video en sus redes sociales para mostrar las consecuencias del incendio y transmitir el duro momento que atraviesa. En la grabación, visiblemente afectado, lanzó una frase que resumió el impacto del ataque: "Me prendieron fuego el auto y la casa" .

A medida que avanza el video, el influencer muestra las imágenes de su Fiat Siena completamente destruido por el fuego mientras recuerda cómo comenzó todo. "A las tres de la mañana escuché una explosión afuera de mi casa" , relató, mientras las imágenes exhiben al cuerpo de bomberos trabajando y el rodado incendiandose en su totalidad. Según se observa en la grabación, las llamas también alcanzaron algunos sectores de la vivienda.

El registro continúa con un recorrido por los daños que dejó el incendio. Entre los restos del automóvil, quemado en el interior y reducido prácticamente a su estructura metálica, el joven explica que el fuego no solo consumió el vehículo, sino que también puso en riesgo su hogar.

Sobre el final del video, el hombre deja entre ver que detrás del incendio hay personas involucradas, dando a entender que el incendio fue provocado intencionalmente por sujetos con los que mantenía algún tipo de conflicto.

"Ahora se dan una idea de lo que es capaz de hacer esta gente", expresa con evidente indignación. Instantes después, quebrado por la emoción y entre lágrimas, resume la magnitud de la pérdida con una frase que marcó el cierre de la publicación: "Perdí todo, completamente todo el auto".

El incendio del vehículo

Un feroz incendio destruyó durante la madrugada gran parte de un automóvil que se encontraba estacionado frente a la vivienda lasherina. El dueño del vehículo sostuvo ante policías que el hecho habría sido intencional y lo vinculó a conflictos personales, por lo que la Justicia dispuso pericias para establecer el origen del fuego.

De acuerdo con información policial, el hecho ocurrió cerca de las 3 de la madrugada sobre calle Huarpes al 3500, donde el Fiat Siena que se encontraba estacionado frente a una vivienda comenzó a incendiarse por causas que aún son materia de investigación.

Tras el llamado de emergencia, efectivos policiales y dotaciones de Bomberos trabajaron en el lugar y lograron sofocar las llamas, aunque el vehículo sufrió daños totales.

Según manifestó el propietario a los investigadores, el incendio habría sido provocado de manera intencional y estaría vinculado con conflictos personales que mantiene.

Por disposición de la Justicia, personal especializado realizará distintas pericias para establecer cómo se inició el fuego y determinar si existió intervención de terceros en el hecho.