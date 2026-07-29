Tragedia: quiénes eran los ocupantes del helicóptero que se estrelló en San Juan

Este miércoles por la tarde un trágico accidente aéreo sacudió a la provincia de San Juan cuando un helicóptero que trasladaba a personal del Servicio de Búsqueda y Salvamento de la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) se estrelló , ocasionando el fallecimiento de todos sus tripulantes. En total eran siete las personas que iban a bordo de la aeronave.

Según se detalló, de las siete víctimas fatales cuatro eran oriundas de San Juan, una de Buenos Aires y las otras dos de Córdoba.

Luego de confirmarse la tragedia, fuentes oficiales dieron a conocer la identidad de las víctimas fatales. Según se detalló, la nave era tripulada por el jefe de Bomberos, Rubén Castro; el Subjefe de la Policía de San Juan, Germán Videla; el director de Protección Civil, Carlos Heredia, y el Subjefe de Bomberos, Jorge Carbajal.

Además, también fallecieron el piloto del helicóptero, Matías Valenzuela; y los brigadistas de la Agencia Federal de Emergencia (AFE) Adndrés Bosch y Rodrigo Aimeta.

Cabe resaltar que estas últimas tres víctimas no eran oriundas de San Juan: Valenzuela era de Buenos Aires y oficiaba como piloto de la empresa JasFLy S.A., firma contratada de manera tercerizada por el Estado para la lucha contra incendios y propietaria de la aeronave en la que se produjo el accidente.

Por su parte, Bosch era oriundo de Córdoba y se desempeñaba como coordinador de la Región Centro del Servicio Nacional de Manejo el Fuego (SNMF). Había asumido el cargo en febrero de 2024 tras haber sido propuesto por el Ministerio del Interior.

Amieta, también de Córdoba, era técnico regional de la AFE para el SNMF y su principal función era dictar módulos teóricos y prácticos de adiestramiento en combate de incendios.

La tragedia aérea que conmocionó a San Juan

La secuencia comenzó a las 10:30, cuando el Servicio de Búsqueda y Salvamento del EANA (Empresa Argentina de Navegación Aérea) registró la activación del ELT, el transmisor de emergencia del aparato. La última posición conocida ubicó a la nave en la frontera entre La Rioja y San Juan, un dato que orientó el despliegue inicial de la comisión del Subcentro de Mendoza junto a Protección Civil. Ese equipo fue el encargado de dar con el helicóptero alrededor de las 13.

Horas más tarde, el Gobierno provincial confirmó lo que nadie quería escuchar: no hubo sobrevivientes. A través de un comunicado oficial, las autoridades expresaron su profundo pesar por lo ocurrido y enviaron sus condolencias a las familias, allegados y compañeros de las víctimas, en una jornada que quedará marcada como una de las más dolorosas para las fuerzas de seguridad sanjuaninas.