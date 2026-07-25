Una adolescente sufrió un grave accidente en un karting: fue trasladada en helicóptero al hospital Notti
El accidente se produjo en Junín. Desde el hospital Perrupato solicitaron que la menor sea trasladada en helicóptero hasta el Notti.
Una adolescente de 13 años sufrió un grave accidente este sábado mientras participaba de una actividad de karting en el Autódromo Guido Maineri, en localidad La Colonia del departamento de Junín. Debido a esto, debió ser trasladada de urgencia al hospital Notti a bordo del helicóptero sanitario Halcón III.
De acuerdo al reporte policial, el traslado ocurrió alrededor de las 17:58, cuando desde el hospital Perrupato solicitaron la evacuación aérea debido a la gravedad del cuadro de la menor.
Qué lesiones sufrió la adolescente
La adolescente había sido diagnosticada con politraumatismos graves, por lo que los profesionales de la salud resolvieron su inmediata derivación al hospital Notti para una mejor atención.
Mientras se desarrollaba el operativo de traslado, efectivos policiales trabajaron en el autódromo para intentar determinar cómo se produjo el accidente. La investigación quedó a cargo de la Unidad Investigativa y de la Oficina Fiscal de San Martín.