Accidente en San Rafael: perdió el control de la moto, chocó con unos bolardos y murió

La joven fue encontrada tendida sobre la calzada luego del accidente. Fue internada con graves lesiones, pero falleció horas después en el Hospital Schestakow.

La adolescente falleció en el Hospital Schestakow, debido a las graves lesiones que sufrió en el accidente. (Imagen Ilustrativa)

Una joven de 19 años murió durante la madrugada como consecuencia de las graves lesiones que sufrió al protagonizar un accidente vial en el departamento de San Rafael. Las circunstancias en las que ocurrió el hecho son materia de investigación.

De acuerdo con información policial, el accidente se registró a las 3 sobre calle Dean Funes, a unos 50 metros al norte de avenida Sarmiento, donde un llamado a la línea de emergencias 911 alertó sobre una motociclista caída sobre la carpeta asfáltica.

Falleció horas después en el hospital De acuerdo con las primeras averiguaciones, la conductora habría perdido el dominio de la motocicleta por causas que aún se intentan establecer, impactando contra los bolardos ubicados en la banquina y posteriormente contra el pavimento.

La joven fue asistida por profesionales del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC)y trasladada de urgencia al Hospital Schestakow, donde los médicos le diagnosticaron un traumatismo encéfalo craneano grave y politraumatismos, por lo que quedó internada en la unidad de terapia intensiva.

Sin embargo, pese a los esfuerzos del personal de salud, horas más tarde se confirmó su fallecimiento.