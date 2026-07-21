Manejaba con una licencia falsa y atropelló a un padre y a su hijo: el dramático video

El accidente quedó grabado por la cámara de seguridad de una estación de servicio en pleno centro de Mar del Plata.

En Mar del Plata, un accidente quedó grabado por la cámara de seguridad de una estación de servicio en pleno centro.

Una mujer de 52 años, que manejaba con una licencia falsa, fue detenida el pasado lunes por la tarde tras protagonizar un violento siniestro vial en el centro de Mar del Plata. El hecho, que quedó registrado por cámaras de seguridad, ocurrió en el cruce de las calles Catamarca y Moreno.

El accidente se desencadenó cuando el Peugeot 206 que conducía la mujer impactó contra un Nissan Tiida. A raíz del choque, la conductora perdió el control del vehículo, se desvió hacia la vereda de una estación de servicio y embistió a un hombre de 52 años y a su hijo adolescente de 15, quienes estaban por cruzar la calle.

El video del accidente Las imágenes de seguridad muestran que el auto arrastró a ambas víctimas varios metros sobre el capot antes de detenerse por completo.

Estado de salud de las víctimas y la llamativa situación de la conductora Ambos peatones debieron ser trasladados de urgencia debido a las heridas sufridas. El hombre fue derivado al Hospital Interzonal General de Agudos, mientras que el adolescente fue trasladado en "código rojo" a la Clínica Colón tras perder el conocimiento y sufrir un grave traumatismo de cráneo.

Tras el incidente, el control policial reveló irregularidades graves: la mujer circulaba con una licencia de conducir presuntamente falsa y no poseía la documentación correspondiente del rodado.