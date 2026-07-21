Un voraz incendio afectó a un taller y a una carpintería en Las Heras y dejó daños parciales

Personal de Bomberos trabajó en el lugar para controlar el incendio y evitar que las llamas se propagaran a otros espacios.

Un fuerte incendio registrado durante la mañana afectó un taller de chapería y pintura y una carpintería ubicados en el departamento de Las Heras. El siniestro generó daños materiales, aunque no se registraron personas heridas.

De acuerdo con información policial, el hecho ocurrió cerca de las 7 en un predio ubicado sobre calle 25 de Mayo al 2400, donde funcionan ambos espacios de trabajo. En el lugar trabajaron efectivos policiales y personal de Bomberos, que realizó las maniobras necesarias para combatir las llamas.

Bomberos trabajaron para sofocar las llamas Tras un llamado a línea de emergencia 911 que alertó sobre la presencia de fuego, personal policial arribó al lugar y constató que las llamas alcanzaban los dos galpones. Al momento del procedimiento, no había personas en el interior de los inmuebles.

Dotaciones de Bomberos del Cuartel Central y Bomberos Voluntarios de Las Heras trabajaron en la zona hasta lograr sofocar el incendio y evitar que el fuego avanzara hacia otros sectores.

Como consecuencia del siniestro, se registraron daños parciales en ambos establecimientos. Entre los elementos afectados se contabilizaron partes de vehículos, una prensa para neumáticos, una lijadora de banda y distintos electrodomésticos.