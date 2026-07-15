Incendio en un reconocido comedor de Las Heras: el dramático panorama que dejaron las llamas

Un violento incendio consumió durante la noche del martes un reconocido comedor comunitario identificado como el "Comedor de Dios" , ubicado sobre calle Lisandro Moyano al 3100, en Las Heras. Las llamas avanzaron rápidamente sobre toda la construcción y, si bien no hubo personas lesionadas, ocasionaron daños totales en la propiedad.

De acuerdo con informacióna a la que accedió Mdz, las primeras pericias realizadas en el lugar, arrojaron que el foco ígneo inció por un desperfecto eléctrico generado por una falla en el cableado del inmueble . Las llamas avanzaron rápidamente por toda la construcción y obligaron a la intervención de varias dotaciones de Bomberos, que trabajaron durante varios minutos hasta lograr controlar la situación y evitar que el incendio se extendiera hacia las viviendas cercanas.

El avance del fuego provocó daños estructurales irreversibles y destruyó por completo el espacio donde funcionaba el comedor comunitario, además de todos los elementos que se encontraban dentro del inmueble.

Además de ser el lugar donde funcionaba el reconocido espacio comunitario, la propiedad también era la vivienda de una familia integrada por siete adultos y seis menores de edad , quienes lograron salir a tiempo y no sufrieron heridas.

En una charla con este medio, el representante del espacio explicó que el incendio consumió la totalidad de la vivienda y destruyó muebles, pertenencias personales y distintos elementos que se encontraban en el interior. Durante el siniestro, una mascota quedó atrapada dentro del inmueble y murió como consecuencia de las llamas.

Tras el incendio, la familia quedó sin sus pertenencias, mientras que el comedor perdió el espacio físico donde desarrollaba su actividad solidaria.

Vecinos comenzaron las tareas de limpieza

Luego del siniestro, comenzaron los trabajos para retirar los escombros y limpiar el lugar. Tal como explicó el encargado del comedor, esas tareas se llevan adelante con la colaboración de vecinos, amigos y personas de la comunidad que se acercaron voluntariamente para ayudar.

"Estamos limpiando con ayuda de vecinos y amigos que decieron dar una mano", señaló el representante del espacio, al referirse al trabajo que comenzaron a realizar tras el incendio.

Los daños en el inmueble fueron totales.

Además, indicó que intentaron comunicarse con autoridades municipales para solicitar asistencia, aunque hasta el momento no habían logrado que representantes del municipio se acercaran al lugar.

Una campaña solidaria para reconstruir el comedor

Frente a la destrucción del inmueble, desde el Comedor de Dios iniciaron una campaña solidaria con el objetivo de reunir materiales y elementos que permitan reconstruir el espacio y acompañar a la familia afectada.

Desde el comedor impulsaron una campaña solidaria a través de las redes sociales para reunir materiales de construcción, alimentos, ropa y otros elementos de primera necesidad que les permitan reconstruir la vivienda y asistir a la familia afectada.

Entre los pedidos de colaboración se encuentran materiales de construcción, ropa de abrigo, calzado, alimentos, productos de limpieza y muebl

Además, los responsables del comedor habilitaron el teléfono 261 596-6938 para recibir consultas y coordinar las donaciones.