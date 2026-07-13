¿Intencional o no? Qué surgió de las pericias sobre el incendio en una casa familiar de Las Heras

Las primeras pericias determinaron que el incendio se inició en el interior de la vivienda, lo que descarta la hipótesis de que haya sido intencional.

Los trabajos realizados en la zona del siniestro permitieron determinar que el incendio no fue provocado de manera intencional.

La investigación por el incendio que durante la madrugada dejó cuatro integrantes de una familia heridos en Las Heras dio un giro en las últimas horas. Las primeras pericias realizadas en el lugar permitieron descartar que el fuego haya sido provocado de manera intencional, ya que todo indica que las llamas se originaron en el interior de la vivienda.

De acuerdo con las primeras pericias, el foco ígneo se habría iniciado en el interior del inmueble, en el sector de la cocina, debido a un desperfecto de cables que no estaban en condiciones adecuadas y que debido a dicha condición generaron el incendio, una circunstancia que descarta, en principio, que las llamas hayan sido originadas desde el exterior o provocado de manera intencional.

El incendio El dramático episodio se registró de las 4 en una vivienda de calle Paso del Portillo, entre 3 de Febrero y Guido Spano, en el departamento de Las Heras, donde las llamas avanzaron rápidamente sobre el inmueble en donde se encontraba la familia de cuatro personas.

Cuando los primeros efectivos llegaron al lugar, encontraron la vivienda completamente envuelta en llamas, mientras vecinos intentaban controlar el fuego utilizando baldes con agua extraída de las acequias.

Posteriormente arribaron dotaciones de Bomberos del Cuartel Central y Bomberos Voluntarios de Las Heras, quienes lograron extinguir el incendio. Personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) trasladó a los cuatro ocupantes de la vivienda: los dos adultos fueron derivados al Hospital Lagomaggiore y los dos niños al Hospital Humberto Notti.