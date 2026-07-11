Incendio en España: buscan más víctimas e intentan identificar los autos calcinados
La Guardia Civil de España intensificó los rastrillajes en la zona arrasada por el incendio. Ya son 12 los fallecidos y 6.600 las hectáreas quemadas.
Las tareas de búsqueda no se detienen en el devastador incendio forestal que afecta a la provincia de Almería, al sur de España. Mientras el fuego continúa fuera de control y ya consumió unas 6.600 hectáreas, la Guardia Civil mantiene un amplio operativo para localizar víctimas e identificar varios vehículos que quedaron totalmente calcinados entre los restos del desastre.
Los trabajos se concentran especialmente en el término municipal de Bédar, donde fueron hallados al menos cuatro automóviles y una motocicleta destruidos por las llamas. Los investigadores intentan establecer a quiénes pertenecían esos vehículos y si sus ocupantes lograron escapar del avance del incendio.
En paralelo, efectivos de seguridad realizan nuevos rastrillajes en toda la superficie afectada con el objetivo de encontrar personas desaparecidas, mientras continúan las tareas de control del perímetro y asistencia a las evacuaciones.
Uno de los accesos al municipio de Bédar permanece cerrado debido a que el fuego sigue avanzando y representa un riesgo para la población. La Guardia Civil mantiene controles permanentes para impedir el ingreso a las zonas evacuadas y garantizar la seguridad de vecinos y equipos de emergencia.
Incendio, evacuación y detenidos
Durante las últimas horas también fueron detenidas dos personas acusadas de desobediencia grave. Según informaron las autoridades, ambos intentaron regresar a sus viviendas pese a que habían sido evacuados y existía una prohibición expresa de acceder al área afectada.
El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, confirmó las detenciones y pidió a la población respetar las indicaciones de los organismos de emergencia.
"Las instrucciones de las autoridades son fundamentales para combatir el incendio y proteger vidas", remarcó el funcionario, al advertir sobre el peligro que implica intentar ingresar a las zonas restringidas para verificar el estado de las viviendas o de los animales.
Desde la Guardia Civil insistieron en que incumplir las órdenes de evacuación no solo pone en riesgo la vida de quienes regresan, sino también la de los brigadistas, bomberos y efectivos que trabajan para contener el incendio.
Continúa la identificación de las víctimas
El incendio ya dejó un saldo de 12 víctimas fatales, cuyos cuerpos continúan siendo identificados mediante análisis genéticos. Las muestras de ADN fueron obtenidas en el Instituto de Medicina Legal de Almería y enviadas a Madrid para acelerar el proceso.
Mientras tanto, permanece habilitada una oficina especial para recibir denuncias de familiares de personas desaparecidas. Hasta el momento se registraron siete presentaciones, y las autoridades reiteraron el llamado a los familiares directos para que aporten muestras genéticas que permitan confirmar la identidad de las víctimas en el menor tiempo posible.
El incendio, considerado uno de los más graves registrados en la región en los últimos años, continúa movilizando a cientos de efectivos mientras las condiciones climáticas dificultan las tareas para controlar las llamas.