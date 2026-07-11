Incendio en España: buscan más víctimas e intentan identificar los autos calcinados

La Guardia Civil de España intensificó los rastrillajes en la zona arrasada por el incendio. Ya son 12 los fallecidos y 6.600 las hectáreas quemadas.

Se buscan identificar autos calcinados para determinar si sus ocupantes son víctimas fatales del voraz incendio. Foto: La Voz de Almería.

Las tareas de búsqueda no se detienen en el devastador incendio forestal que afecta a la provincia de Almería, al sur de España. Mientras el fuego continúa fuera de control y ya consumió unas 6.600 hectáreas, la Guardia Civil mantiene un amplio operativo para localizar víctimas e identificar varios vehículos que quedaron totalmente calcinados entre los restos del desastre.

Los trabajos se concentran especialmente en el término municipal de Bédar, donde fueron hallados al menos cuatro automóviles y una motocicleta destruidos por las llamas. Los investigadores intentan establecer a quiénes pertenecían esos vehículos y si sus ocupantes lograron escapar del avance del incendio.

En paralelo, efectivos de seguridad realizan nuevos rastrillajes en toda la superficie afectada con el objetivo de encontrar personas desaparecidas, mientras continúan las tareas de control del perímetro y asistencia a las evacuaciones.

Uno de los accesos al municipio de Bédar permanece cerrado debido a que el fuego sigue avanzando y representa un riesgo para la población. La Guardia Civil mantiene controles permanentes para impedir el ingreso a las zonas evacuadas y garantizar la seguridad de vecinos y equipos de emergencia.

Incendio, evacuación y detenidos Durante las últimas horas también fueron detenidas dos personas acusadas de desobediencia grave. Según informaron las autoridades, ambos intentaron regresar a sus viviendas pese a que habían sido evacuados y existía una prohibición expresa de acceder al área afectada. El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, confirmó las detenciones y pidió a la población respetar las indicaciones de los organismos de emergencia.