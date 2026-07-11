Voraz incendio en España: arrasó 6.600 hectáreas y ya dejó 12 fallecidos
El devastador incendio en Los Gallardos, en la provincia de Almería, ya dejó 12 fallecidos y se convirtió en la peor tragedia forestal de 2026.
El devastador incendio forestal que afecta desde el viernes a la provincia de Almería, en el sureste de España, ya consumió unas 6.600 hectáreas, según el último balance oficial. La tragedia dejó hasta el momento 12 personas fallecidas, ocho heridos —cuatro de gravedad— y una veintena de personas que aún no pudieron ser localizadas.
El siniestro, declarado en el municipio de Los Gallardos, es considerado el incendio con mayor impacto humano registrado en Andalucía y uno de los más graves de España en los últimos años.
Pese a que la superficie afectada continúa creciendo, las autoridades mostraron este sábado un moderado optimismo por un cambio en las condiciones meteorológicas. El consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias de Andalucía, Antonio Sanz, explicó que la disminución del viento, que sopla a apenas dos kilómetros por hora, y el aumento de la humedad hasta el 50% generaron por primera vez una "ventana de oportunidad" para pasar de las tareas de contención a un ataque directo contra las llamas.
Maniobras para contener el incendio
Durante la madrugada de este sábado, los brigadistas realizaron maniobras de "fuego contra fuego", una técnica utilizada para frenar el avance del incendio mediante quemas controladas y evitar que las llamas cruzaran una de las principales autovías de la región.
El fuego alcanzó en sus momentos más críticos una velocidad de propagación de 100 metros por minuto, una intensidad que el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, calificó como de "extrema virulencia" y vinculó al impacto de la emergencia climática.
Las consecuencias del incendio también siguen creciendo entre la población. El número de evacuados aumentó a 1.448 personas, de las cuales 164 permanecen alojadas en centros habilitados por las autoridades.
En paralelo, continúa el complejo proceso para identificar a las doce víctimas fatales. Las autopsias ya fueron realizadas, pero el estado en que quedaron los cuerpos impidió confirmar sus identidades. Las muestras biológicas fueron enviadas a laboratorios especializados en Madrid para realizar análisis de ADN. Las autoridades creen que la mayoría de los fallecidos serían ciudadanos extranjeros residentes en la zona.
Operativo de búsqueda
La Guardia Civil mantiene un amplio operativo de búsqueda en los sectores donde el avance del fuego sorprendió a vecinos y turistas. Aunque unas veinte personas siguen sin ser ubicadas por sus familiares, hasta el momento existen siete denuncias formales por desaparición. Los agentes inspeccionan vivienda por vivienda para descartar que haya más víctimas, marcando cada inmueble revisado para evitar duplicar el trabajo.
Además, dos personas fueron detenidas por desobedecer las órdenes de evacuación e ingresar nuevamente en el área afectada, poniendo en riesgo el operativo de emergencia.
En medio de la conmoción, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, agradeció las muestras de solidaridad enviadas por distintos países. El incendio ocurre en un contexto preocupante para España: antes de este desastre, el país ya había registrado 15 grandes incendios forestales en lo que va de 2026, más del doble del promedio anual de la última década, un escenario que refuerza las advertencias sobre el impacto del cambio climático y la necesidad de fortalecer las políticas de prevención.