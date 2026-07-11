Voraz incendio en España: arrasó 6.600 hectáreas y ya dejó 12 fallecidos

El devastador incendio en Los Gallardos, en la provincia de Almería, ya dejó 12 fallecidos y se convirtió en la peor tragedia forestal de 2026.

El incendio en Almería, España, ya consumió 6.600 hectáreas y causó la muerte de 12 personas, siendo la peor tragedia forestal de 2026.

El devastador incendio forestal que afecta desde el viernes a la provincia de Almería, en el sureste de España, ya consumió unas 6.600 hectáreas, según el último balance oficial. La tragedia dejó hasta el momento 12 personas fallecidas, ocho heridos —cuatro de gravedad— y una veintena de personas que aún no pudieron ser localizadas.

El siniestro, declarado en el municipio de Los Gallardos, es considerado el incendio con mayor impacto humano registrado en Andalucía y uno de los más graves de España en los últimos años.

Pese a que la superficie afectada continúa creciendo, las autoridades mostraron este sábado un moderado optimismo por un cambio en las condiciones meteorológicas. El consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias de Andalucía, Antonio Sanz, explicó que la disminución del viento, que sopla a apenas dos kilómetros por hora, y el aumento de la humedad hasta el 50% generaron por primera vez una "ventana de oportunidad" para pasar de las tareas de contención a un ataque directo contra las llamas.

Maniobras para contener el incendio Durante la madrugada de este sábado, los brigadistas realizaron maniobras de "fuego contra fuego", una técnica utilizada para frenar el avance del incendio mediante quemas controladas y evitar que las llamas cruzaran una de las principales autovías de la región.

El fuego alcanzó en sus momentos más críticos una velocidad de propagación de 100 metros por minuto, una intensidad que el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, calificó como de "extrema virulencia" y vinculó al impacto de la emergencia climática.