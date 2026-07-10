Investigan un brutal homicidio en Maipú: el acusado escapó tras incendiar una casa

La víctima fue atacada en plena vía pública y la Justicia trabaja para esclarecer las circunstancias del violento episodio.

Un hombre de 53 años fue asesinado este viernes por la noche en el departamento de Maipú y la Justicia investiga si el presunto autor del crimen incendió minutos después la vivienda de su expareja antes de escapar. El sospechoso permanece prófugo y es intensamente buscado.

El hecho ocurrió en la intersección de La Pampa y Blas Parera del citado departamento. La víctima fue identificada como Hugo Alberto Domínguez Cornejo, de 53 años, quien murió como consecuencia de las heridas sufridas durante el ataque.

Según las primeras actuaciones, Domínguez caminaba junto a dos mujeres cuando fueron interceptados por la expareja de una de ellas. De acuerdo con el testimonio de una de las acompañantes, el agresor atacó al hombre con un cuchillo, provocándole dos heridas punzocortantes, y luego huyó del lugar.

El incendio tras el ataque La investigación señala que, pocos minutos después del homicidio, el sospechoso habría prendido fuego la vivienda de su expareja antes de darse a la fuga.

Personal del Servicio de Emergencias Coordinado llegó al lugar y constató el fallecimiento de la víctima. En el lugar trabajaron efectivos de la Policía Científica, la División Homicidios y otras unidades especializadas para relevar pruebas y reconstruir la secuencia del ataque.