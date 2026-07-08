Dos hombres fueron detenidos tras dos intervenciones por violencia y amenazas en Maipú

Los hechos ocurrieron en el barrio Soberanía Argentina y en Rodeo del Medio. Los presuntos agresores fueron detenidos gracias a la rápida intervención policial.

Los sospechosos fueron detenidos en dos intervenciones policiales desarrolladas en el Departamento de Maipú.

Dos hombres fueron detenidos en distintos procedimientos realizados durante las últimas horas en Maipú, luego de protagonizar violentos episodios que motivaron llamados a la línea de emergencias 911. Las intervenciones policiales permitieron controlar ambas situaciones y poner a los sospechosos a disposición de la Justicia.

El primero de los hechos se registró en una vivienda del barrio Soberanía Argentina, tras una alerta recibida por el Centro Estratégico de Operaciones (CEO) . Hasta ese lugar llegaron efectivos de la Subcomisaría Lorenz luego de que una mujer denunciara que, tras una discusión con su pareja, el hombre se negaba a retirarse del domicilio pese a que ella se lo había solicitado.

Frente a esa situación, los uniformados intervinieron y procedieron a la aprehensión del sospechoso, quien fue trasladado a una dependencia policial por disposición de la justicia.

Amenazó a sus padres y quiso tomar un cuchillo El segundo procedimiento tuvo lugar en una casa ubicada sobre calle Pedrolini, en Rodeo del Medio, donde un llamado a la línea de emergencia 911 alertó sobre un hombre que estaba amenazando y agrediendo a sus propios padres.

Cuando el personal policial llegó al inmueble, constató que en el interior también se encontraba el hijo menor de edad del agresor.