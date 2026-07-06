Cuatro detenidos y dos réplicas de armas incautadas tras dos procedimientos en Guaymallén

Los hechos ocurrieron en Guaymallén y derivaron en el secuestro de dos réplicas de armas de fuego, un arma blanca y la detención de cuatro personas.

Los procedimientos permitieron el secuestro de réplicas de armas de fuego, un arma blanca y la detención de cuatro personas. (Imagen Ilustrativa)

Dos procedimientos preventivos desarrollados durante la noche del domingo por la Policía en Guaymallén, permitieron el secuestro de dos réplicas de armas de fuego y la detención de cuatro personas involucradas en distintos hechos ocurridos durante la noche del domingo.

De acuerdo con información policial, ambos procedimientos se llevaron a cabo cerca de las 21, aunque en diferentes puntos del departamento.

Primer procedimiento El primero de los operativos se realizó a las 21 en el barrio Unión Hace la Fuerza, luego de que varios llamados a la línea de emergencia 911 alertaran sobre una riña.

De acuerdo con los hechos, dos adolescentes, de 15 y 16 años, fueron amenazados con una réplica de arma de fuego y despojados de una bicicleta y un teléfono celular por un grupo de personas que se movilizaba en un Chevrolet Agile.

Tras el robo, vecinos de la zona intervinieron y se produjo una pelea que provocó daños en el vehículo utilizado por los sospechosos. Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron la réplica de arma y detuvieron a dos hermanos, de 35 y 20 años. Uno de ellos debió ser asistido en una clínica por un traumatismo de cráneo sufrido durante el enfrentamiento.