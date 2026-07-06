Cuatro detenidos y dos réplicas de armas incautadas tras dos procedimientos en Guaymallén
Los hechos ocurrieron en Guaymallén y derivaron en el secuestro de dos réplicas de armas de fuego, un arma blanca y la detención de cuatro personas.
Dos procedimientos preventivos desarrollados durante la noche del domingo por la Policía en Guaymallén, permitieron el secuestro de dos réplicas de armas de fuego y la detención de cuatro personas involucradas en distintos hechos ocurridos durante la noche del domingo.
De acuerdo con información policial, ambos procedimientos se llevaron a cabo cerca de las 21, aunque en diferentes puntos del departamento.
Primer procedimiento
El primero de los operativos se realizó a las 21 en el barrio Unión Hace la Fuerza, luego de que varios llamados a la línea de emergencia 911 alertaran sobre una riña.
De acuerdo con los hechos, dos adolescentes, de 15 y 16 años, fueron amenazados con una réplica de arma de fuego y despojados de una bicicleta y un teléfono celular por un grupo de personas que se movilizaba en un Chevrolet Agile.
Tras el robo, vecinos de la zona intervinieron y se produjo una pelea que provocó daños en el vehículo utilizado por los sospechosos. Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron la réplica de arma y detuvieron a dos hermanos, de 35 y 20 años. Uno de ellos debió ser asistido en una clínica por un traumatismo de cráneo sufrido durante el enfrentamiento.
Segunda maniobra
Más tarde, alrededor de las 21.45, efectivos de la Unidad de Acción Preventiva Guaymallén (UAP) identificaron a dos jóvenes durante un control realizado en la intersección de San Ramón y Virgen de las Nieves.
Durante la requisa, los policías secuestraron una réplica de arma de fuego que llevaba uno de ellos y un arma blanca que portaba el otro. Ambos quedaron a disposición de la Justicia por infracción a la Ley 9099.