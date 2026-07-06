Siete personas fueron asistidas tras el incendio de una vivienda en Guaymallén
El incendio se habría originado por un desperfecto eléctrico en el domicilio. Entre los afectados hay cuatro menores de edad.
Siete personas, entre ellas cuatro menores de edad, debieron ser asistidas durante la madrugada, luego de que un incendio afectara una vivienda en el departamento de Guaymallén. Bomberos trabajaron en el lugar para extinguir las llamas, en tanto la familia, fue trasladada a un hospital de la zona.
De acuerdo con información policial, el siniestro ocurrió a las 4 en un domicilio ubicado sobre calle Entre Ríos al 13.400, en Guaymallén, donde las llamas dañaron parcialmente una de las habitaciones del inmueble.
El origen del incendio
Personal de Bomberos logró controlar las llamas y, tras las primeras pericias, determinó que el origen del incendio habría sido un desperfecto eléctrico.
Como consecuencia de la inhalación de monóxido de carbono, siete ocupantes de la vivienda recibieron asistencia del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) y fueron trasladados al Hospital Carrillo para una mejor evaluación.
La causa quedó a cargo de la Oficina Fiscal Guaymallén, quien dispuso las actuaciones correspondientes para avanzar con el caso.