Un hombre sufrió graves quemaduras tras el incendio de una vivienda en Guaymallén

El incendio se produjo durante la madrugada y dejó a un hombre con graves quemaduras y compromiso de las vías respiratorias.

El hombre quedo atrapado en el incendio y debio ser trasladado con quemaduras graves al Hospital Central.

Un hombre de 35 años sufrió graves quemaduras durante la madrugada luego de que se incendiara una vivienda ubicada en el loteo Finca Badano, en Guaymallén. La víctima del incendio sufrió graves quemaduras y debió ser trasladado de emergencia con las vías respiratorias comprometidas.

De acuerdo con información policial, el hecho ocurrió a las 2 y movilizó a efectivos policiales, Bomberos y personal de Defensa Civil. Al arribar al lugar, los uniformados rescataron a la víctima del interior del inmueble y facilitaron su inmediata asistencia.

Sufrió graves quemaduras Posteriormente, el hombre fue trasladado de urgencia al Hospital Central, donde ingresó con quemaduras de consideración y compromiso de las vías respiratorias, quedando internado para recibir atención médica.

En tanto, los bomberos lograron controlar las llamas antes de que el fuego se propagara a otras construcciones, aunque una vivienda lindera sufrió daños parciales.