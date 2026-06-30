Pasé y miré: vecinos de Las Heras en alerta por grandes nubes de humo que cubren la ciudad

Vecinos de Las Heras manifestaron su preocupación este martes al ver grandes nubes de humo que cubrían amplias zonas de la ciudad. Las imágenes, captadas por lectores de MDZ muestran múltiples focos visibles hacia la zona este, en lo que los testigos describen como una cantidad impresionante de incendios simultáneos.

Nubes de humo en Mendoza "Salí a caminar un ratito por acá cerca de mi casa y desde el puente se ve toda esta cantidad de incendios. No sé si serán de basurales, de pastizales, no sé qué será, pero es impresionante la nube negra de humo hacia la zona este", relató una vecina que grabó el momento y lo compartió con la redacción de MDZ. "Es impresionante la cantidad de focos de incendios que se ven", añadió.

Los videos fueron captados desde el puente peatonal del Challao que está sobre la avenida que conecta con un conocido supermercado de la zona.

Las nubes que alertaron a los vecinos Nubes de humo Alerta por peligro de incendios La situación es problemática porque desde el Plan Provincial de Manejo del Fuego advirtieron que varias zonas de Mendoza presentan un alto riesgo de incendio. Las áreas identificadas con mayor probabilidad de ignición incluyen el área ambiental de Potrerillos, Villavicencio y Uspallata, además de Ñancuñán, Monte Comán, La Horqueta, Las Catitas, Mendoza Aero, San Martín Aero y la zona del aeropuerto de San Rafael.