Un caño de agua roto, que recientemente había sido reparado, causa complicaciones en una zona de Ciudad de Mendoza.

Pasé y miré: un caño de agua roto inunda una calle en Ciudad.

Un caño de agua roto que recientemente había sido reparado por la empresa Aysam causa importantes complicaciones en la calle 25 de Mayo de Ciudad de Mendoza.

Según reportaron lectores de MDZ, la pérdida de agua no se detiene. "Hace una semana lo habían arreglado: se volvió a romper y peor", indicaron. Así, sostienen que es la cuarta vez que ocurre lo mismo en ese lugar.

Junto a esto, informaron que el reclamo ya se realizó a la compañía, pero aún no se ha dispuesto una solución.